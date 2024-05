Novidades para aposentados do INSS! Aumento de junho pode elevar seu salário para até R$ 7.786,02

Aposentados do INSS que ganham acima de um salário mínimo terão aumento em 2024. Confira as datas de pagamento e os novos valores dos benefícios.

Uma boa notícia para os aposentados do INSS foi confirmada recentemente. Aqueles que recebem mais de um salário mínimo terão seus benefícios reajustados.

Os novos valores serão depositados na próxima segunda-feira, 03. Esse aumento deve beneficiar mais de 12 milhões de pessoas em todo o país.

INSS confirma aumento para aposentados que recebem mais de um salário mínimo. Saiba quando os novos valores serão depositados e veja se você será beneficiado. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Depósitos reajustados para aposentados e pensionistas do INSS

Os aposentados do INSS podem se alegrar com a novidade. A partir do dia 3 de junho, os depósitos começarão a ser realizados com os novos valores.

Todavia, é importante lembrar que esses depósitos são válidos apenas para os benefícios do mês de maio. Os valores serão depositados até o teto do INSS, que atualmente é de R$ 7.786,02.

Esse aumento é resultado da antecipação do 13º salário do INSS. A primeira parcela foi depositada em abril, e agora, os cidadãos poderão sacar a segunda parcela.

Porém, devido à aplicação de descontos, como o Imposto de Renda, é possível que a segunda parcela seja menor que a primeira.

O 13º salário está sendo depositado juntamente com o benefício do mês de maio.

Datas de pagamento do INSS

Os pagamentos seguirão um cronograma específico para quem recebe acima de um salário mínimo. Veja abaixo as datas:

Final 1 e 6 – pagamentos em 3 de junho;

Final 2 e 7 – pagamentos em 4 de junho;

Final 3 e 8 – pagamentos em 5 de junho;

Final 4 e 9 – pagamentos em 6 de junho;

Final 5 e 0 – pagamentos em 7 de junho.

Para o mês de julho, as datas de pagamento serão as seguintes:

Final 1 e 6 – pagamentos em 3 de julho;

Final 2 e 7 – pagamentos em 4 de julho;

Final 3 e 8 – pagamentos em 5 de julho;

Final 4 e 9 – pagamentos em 6 de julho;

Final 5 e 0 – pagamentos em 7 de julho.

Para verificar o valor do benefício, os aposentados podem acessar o site Meu INSS, fazer o login e clicar em “Extrato do Benefício”.

Essa consulta permite que os beneficiários tenham uma visão clara dos valores que serão depositados. Notícia da Manhã.

Mudanças na Aposentadoria Especial

Além do aumento nos depósitos, também é importante destacar as mais recentes mudanças na aposentadoria especial.

Essas mudanças são relevantes para os aposentados que têm direito a benefícios diferenciados, e é importante ficar atento às novas regras e prazos.

Com as recentes alterações, os aposentados precisam estar informados sobre como essas mudanças podem impactar seus benefícios.

As novas regras podem trazer ajustes nos valores e nas datas de pagamento, por isso, é essencial consultar regularmente as atualizações do INSS.

Como consultar os benefícios do INSS?

Para facilitar a consulta dos valores e datas de pagamento, o site Meu INSS oferece uma plataforma prática e acessível.

Os aposentados devem acessar o site, fazer o login com suas credenciais e clicar em “Extrato do Benefício”. Essa ferramenta permite verificar os depósitos previstos e os valores reajustados.

Manter-se informado sobre os direitos e benefícios é fundamental para garantir que os aposentados recebam corretamente os valores devidos.

O INSS continua trabalhando para assegurar que todos os beneficiários estejam cientes das mudanças e possam planejar seus recebimentos de forma adequada.

Essa confirmação do aumento traz um alívio financeiro para milhões de aposentados e pensionistas no Brasil.

Com os novos valores sendo depositados já na próxima semana, é um momento de atenção e preparação para receber os benefícios reajustados.

