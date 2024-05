Doenças que LIBERAM aposentadoria do INSS imediatamente: lista

Conheça as doenças que isentam a carência para aposentadoria no INSS em 2024 e saiba como solicitar seu benefício rapidamente.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou a lista de doenças que, em 2024, isentarão aposentados e outros beneficiários do cumprimento do período de carência para receber a aposentadoria por invalidez.

Essa medida permite que pessoas com condições de saúde mais graves tenham acesso rápido aos seus direitos previdenciários, já que a carência exige um número mínimo de contribuições mensais ao INSS.

Descubra as condições de saúde que garantem isenção de carência no INSS em 2024 e facilite sua aposentadoria.

Quem tem direito à aposentadoria por invalidez em 2024?

Para ter direito à aposentadoria por invalidez, é necessário ser contribuinte do INSS ou ter algum vínculo com a Previdência Social. O processo envolve a comprovação de incapacidade por meio de uma perícia médica enviada ao INSS.

Nessa avaliação, a condição de saúde do solicitante será examinada para determinar se ele possui capacidade ou não para continuar trabalhando. Além disso, é necessário cumprir a carência mínima, ou seja, ter contribuído por pelo menos 12 meses, exceto em casos de doenças graves previamente listadas.

Lista de doenças que isentam o período de carência do INSS

A seguir, apresentamos a lista de doenças que isentam o segurado do período de carência:

Diabetes

Tuberculose ativa

Hanseníase

Transtorno mental grave , desde que esteja cursando com alienação mental

, desde que esteja cursando com alienação mental Neoplasia maligna

Cegueira

Paralisia irreversível e incapacitante

Cardiopatia grave

Doença de Parkinson

Espondilite anquilosante

Nefropatia grave

Estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante)

Síndrome da deficiência imunológica adquirida (Aids)

Contaminação por radiação , com base em conclusão da medicina especializada

, com base em conclusão da medicina especializada Hepatopatia grave

Esclerose múltipla

Acidente vascular encefálico (agudo)

Abdome agudo cirúrgico

Essas doenças foram selecionadas devido à sua gravidade e ao impacto significativo que têm na capacidade de trabalho dos indivíduos. Portanto, a isenção da carência visa garantir que essas pessoas tenham acesso imediato aos benefícios previdenciários necessários para seu sustento e tratamento.

Como solicitar a aposentadoria por invalidez?

Para solicitar a aposentadoria por invalidez com isenção de carência, os segurados diagnosticados com uma dessas doenças devem passar por uma perícia médica realizada pelo INSS. A comprovação da condição de saúde é essencial e deve ser feita por meio de laudos médicos, que detalhem o diagnóstico e o estado clínico do paciente.

O processo de solicitação envolve os seguintes passos:

Agendar a Perícia Médica: Entre em contato com o INSS para agendar a perícia. Esse agendamento pode ser feito pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS, ou ainda por telefone. Preparar os Documentos Necessários: Reúna toda a documentação médica necessária, incluindo laudos, exames e relatórios que comprovem a gravidade da doença. Realizar a Perícia: Compareça à perícia médica na data agendada. O perito do INSS avaliará os documentos apresentados e a condição de saúde do segurado. Aguardar a Decisão: Após a perícia, o INSS analisará o caso e emitirá uma decisão sobre a concessão da aposentadoria por invalidez.

Importância da isenção de carência

A isenção de carência para doenças graves é uma medida que garante o acesso rápido e justo aos benefícios previdenciários para aqueles que mais necessitam. Essa política visa aliviar o fardo financeiro das pessoas que, devido à sua condição de saúde, não conseguem trabalhar e precisam de apoio imediato.

Mantenha-se informado sobre seus direitos e as medidas necessárias para garantir sua aposentadoria por invalidez no INSS em 2024. Com a documentação adequada e o acompanhamento do processo, é possível assegurar que você ou seus entes queridos recebam o suporte necessário para enfrentar os desafios de saúde.

