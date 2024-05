Decidido novo cronograma para beneficiar brasileiros com R$ 941,33 ou mais

Cronograma definido para pagamento do abono salarial 2024. Verifique valores, elegibilidade e datas importantes para garantir seu benefício.

Recentemente, a Caixa Econômica Federal anunciou o início de uma nova fase de pagamentos do abono salarial para trabalhadores nascidos em maio e junho, referente ao ano-base de 2022.

Um montante significativo de R$ 4,45 bilhões será distribuído entre os beneficiários, trazendo alívio financeiro a milhares de brasileiros.

Caixa Econômica Federal inicia pagamentos do abono salarial 2024.

Como saber quanto vou receber?

O valor do abono salarial é proporcional ao tempo de serviço durante o ano de 2022. Veja abaixo a tabela de valores:

1 mês trabalhado: R$ 117,67

2 meses trabalhados: R$ 235,33

3 meses trabalhados: R$ 353,00

4 meses trabalhados: R$ 470,65

5 meses trabalhados: R$ 588,32

6 meses trabalhados: R$ 706,00

7 meses trabalhados: R$ 823,66

8 meses trabalhados: R$ 941,33

9 meses trabalhados: R$ 1.059,00

10 meses trabalhados: R$ 1.176,68

11 meses trabalhados: R$ 1.294,34

12 meses trabalhados: R$ 1.412,00

Como verificar o valor recebido no abono salarial?

Como você viu acima, o valor do abono salarial é calculado com base no número de meses trabalhados durante o ano de 2022.

Quem trabalhou o ano todo tem direito ao valor completo do salário mínimo vigente, enquanto aqueles que trabalharam por períodos menores recebem uma quantia proporcional.

Para verificar o valor exato, os trabalhadores podem acessar o site da Caixa Econômica Federal ou utilizar o aplicativo Caixa Trabalhador.

Quem tem direito ao abono salarial?

Para ser elegível ao abono salarial, é necessário cumprir os seguintes requisitos:

Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano de 2022.

Receber uma remuneração média de até dois salários mínimos.

Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.

Os dados do trabalhador devem estar corretamente informados pelos empregadores através do sistema da RAIS ou do eSocial.

Cronograma de pagamentos para 2024

O calendário de pagamentos do abono salarial para o ano de 2024 está definido da seguinte forma:

Janeiro: Início em 15/02/2024.

Fevereiro: A partir de 15/03/2024.

Março e Abril: Pagamento iniciando em 15/04/2024.

Maio e Junho: Recebimentos a partir de 15/05/2024.

Julho e Agosto: Iniciando em 17/06/2024.

Setembro e Outubro: A partir de 15/07/2024.

Novembro e Dezembro: Pagamentos começando em 15/08/2024.

Abono salarial será antecipado no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul terá uma situação diferenciada este ano, com a antecipação do pagamento do abono para os nascidos entre julho e dezembro.

Essa decisão foi tomada em resposta às graves enchentes que impactaram o estado, visando ajudar cerca de 702 mil trabalhadores.

Com isso, um total de R$ 726,7 milhões será rapidamente injetado na economia local.

Conforme o calendário de 2024 avança, milhões de trabalhadores em todo o Brasil vão poder contar com este importante recurso financeiro.

É essencial manter-se informado sobre datas e requisitos essenciais para assegurar seu benefício corretamente.

Acompanhe os canais oficiais e verifique sua situação com regularidade para não perder nenhum detalhe.

O abono salarial representa uma importante fonte de renda extra para muitos trabalhadores brasileiros. Acompanhe as informações e esteja preparado para receber seu benefício no prazo correto.

