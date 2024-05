Auxílio-doença vs. Auxílio-acidente: qual a diferença entre os dois? Saiba qual escolher quando precisar

Entenda a diferença entre auxílio-doença e auxílio-acidente do INSS. Saiba qual benefício solicitar em caso de doença ou acidente de trabalho.

Quando um trabalhador adoece ou sofre um acidente, é comum surgir a dúvida sobre qual benefício previdenciário solicitar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Muitas vezes, as pessoas confundem o auxílio-doença com o auxílio-acidente, apesar de terem nomes semelhantes, eles são distintos em vários aspectos. Mas a partir desse texto, isso vai mudar. Acompanhe!

Auxílio-doença e auxílio-acidente do INSS: benefícios diferentes para situações específicas. Saiba como e quando solicitar cada um. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito aos benefícios previdenciários do INSS?

Todo trabalhador que contribui para o INSS tem direito a benefícios previdenciários.

A saber, esses benefícios funcionam como um seguro, onde valores mensais são somados e revertidos em salário em situações específicas.

Embora muitos pensem que contribuir para o INSS seja apenas para garantir a aposentadoria, existem outros benefícios oferecidos por ele, como:

O auxílio-doença, formalmente chamado de Benefício por Incapacidade Temporária ; e

; e O auxílio-acidente.

O que é o auxílio-doença?

O auxílio-doença é o benefício por incapacidade mais comum, pois abrange diversos tipos de adoecimento, desde problemas psicológicos, como a depressão, até lesões físicas, como uma perna quebrada.

Esse benefício é liberado quando é comprovado que o trabalhador necessita de licença médica. Para trabalhadores com carteira assinada, o auxílio-doença é pago a partir do 16º dia de afastamento.

Até o 15º dia, é a empresa quem arca com o salário do empregado. Já para microempreendedores, autônomos e contribuintes individuais, o benefício é pago a partir do primeiro dia de licença médica.

Quem tem direito ao auxílio-doença?

Trabalhadores segurados do INSS;

Quem realizou no mínimo 12 contribuições previdenciárias consecutivas;

Quem comprovar por perícia médica que está incapacitado para o trabalho.

O auxílio-doença pode ser renovado quantas vezes forem necessárias até a recuperação total do trabalhador.

Se não houver indícios de recuperação, o perito do INSS pode transformar o auxílio em aposentadoria por invalidez.

Como solicitar o auxílio-doença?

Acesse o site Meu INSS e faça login; Na seção “Do que você precisa?”, digite “auxílio-doença”; Preencha todas as informações solicitadas; Siga as orientações do sistema.

O que é o auxílio-acidente?

O auxílio-acidente é um benefício de natureza indenizatória, concedido ao trabalhador que adquiriu uma sequela permanente após um acidente, reduzindo sua capacidade de trabalho.

Esse benefício é uma reparação financeira e não é necessário que a sequela impeça totalmente o trabalhador de exercer suas funções, mas que o limite de alguma forma.

Por exemplo, se um faxineiro cai de uma escada e desenvolve um problema na coluna, ele pode continuar trabalhando, mas com limitações.

Nesse caso, o auxílio-acidente é pago para compensar a redução da capacidade laboral.

Quem tem direito ao auxílio-acidente?

Contribuintes do INSS que estiverem segurados na época do acidente;

Quem adquire uma sequela permanente e a comprova por meio de perícia médica;

Benefício válido para acidentes de trabalho, domésticos, de trânsito, entre outros.

É importante notar que contribuintes individuais e facultativos não têm direito ao auxílio-acidente.

Como solicitar o auxílio-acidente?

Acesse o site Meu INSS e faça login; Na seção “Do que você precisa?”, digite “auxílio-acidente”; Preencha todas as informações solicitadas; Siga as orientações do sistema.

Entender a diferença entre o auxílio-doença e o auxílio-acidente é essencial para garantir que o trabalhador receba o benefício adequado à sua situação.

Ambos os benefícios são importantes para oferecer suporte financeiro em momentos de necessidade, mas possuem requisitos e finalidades distintas.

Por isso, é fundamental estar bem informado e seguir os procedimentos corretos ao solicitar qualquer um deles.

