Confira se você pode sacar R$ 2,9 mil já disponíveis na Caixa!

A Caixa Econômica Federal liberou nesta quinta-feira (3) uma nova rodada do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para os trabalhadores nascidos em maio que optaram por essa modalidade. Agora, é possível resgatar até R$ 2,9 mil das contas do fundo, proporcionando um alívio financeiro significativo para muitos.

Entenda o Saque-Aniversário

O Saque-Aniversário é uma modalidade de retirada opcional oferecida aos titulares de contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que permite ao trabalhador realizar saques anuais de uma parte do saldo disponível em sua conta FGTS no mês de seu aniversário.

Introduzido como uma alternativa ao modelo tradicional de saque do FGTS, onde o acesso só é permitido em condições específicas como demissão sem justa causa ou aquisição da casa própria, o Saque-Aniversário foi criado para proporcionar maior flexibilidade e liquidez financeira aos trabalhadores, permitindo que utilizem esses recursos para atender necessidades ou investimentos pessoais ao longo do ano.

Ao optar pelo Saque-Aniversário, o trabalhador abre mão do direito de retirar o saldo total da conta vinculada ao FGTS em caso de rescisão de contrato de trabalho, mantendo, no entanto, o direito à multa rescisória de 40% em caso de demissão sem justa causa.

Os valores disponíveis para saque variam de acordo com o saldo total nas contas, e a adesão a esta modalidade pode ser feita a qualquer momento através dos canais digitais da Caixa Econômica Federal. Essa opção visa oferecer uma fonte adicional de recursos que pode ser estrategicamente utilizada pelos trabalhadores para planejar e gerir melhor suas finanças pessoais.

Como aderir ao Saque-Aniversário do FGTS

Para aqueles interessados em aproveitar essa oportunidade, o processo de adesão ao saque-aniversário é simples:

Acesse o aplicativo FGTS, disponível para Android ou iOS. Faça seu login. Selecione a opção “Saque-aniversário”. Clique em “Aderir ao Saque-aniversário”. Leia atentamente os termos e confirme a solicitação de adesão.

É importante ressaltar que ao optar pelo saque-aniversário, o trabalhador perde o direito ao saque-rescisão, que permite o saque total do saldo do FGTS em caso de demissão sem justa causa. A adesão ao saque-aniversário pode ser realizada apenas durante o mês de aniversário do trabalhador.

Valor do saque liberado pela Caixa

O valor disponível para saque varia de acordo com o saldo acumulado nas contas do FGTS do trabalhador. A tabela a seguir apresenta os percentuais e a parcela adicional que cada faixa de saldo pode receber:

Até R$ 500,00 : 50% do valor do saldo.

: 50% do valor do saldo. R$ 500,01 a R$ 1.000,00 : 40% do valor do saldo + R$ 50,00 adicional.

: 40% do valor do saldo + adicional. R$ 1.001,01 a R$ 5.000,00 : 30% do valor do saldo + R$ 150,00 adicional.

: 30% do valor do saldo + adicional. R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 : 20% do valor do saldo + R$ 650,00 adicional.

: 20% do valor do saldo + adicional. R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 : 15% do valor do saldo + R$ 1.150,00 adicional.

: 15% do valor do saldo + adicional. R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 : 10% do valor do saldo + R$ 1.900,00 adicional.

: 10% do valor do saldo + adicional. Mais de R$ 20.000,00: 5% do valor do saldo + R$ 2.900,00 adicional.

Este benefício oferece uma excelente oportunidade para os trabalhadores acessarem parte de seus fundos de maneira flexível, ajudando-os a gerenciar suas finanças pessoais de forma mais eficiente e segura.

