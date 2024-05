Título de Eleitor: atenção ao PRAZO, poucos dias para emitir o seu

O relógio está correndo para os eleitores brasileiros! Com o prazo para emissão e regularização do título de eleitor se encerrando em 8 de maio, é crucial agir rápido para garantir sua participação nas próximas eleições municipais. Entenda o que você precisa fazer para não ficar de fora desse momento tão importante da democracia.

Fique atento ao prazo final para a regularização eleitoral e biometria! Descubra tudo o que você precisa fazer para garantir sua participação nas eleições de outubro. (Foto divulgação)

Título de Eleitor: Não Perca o Prazo!

Se você precisa tirar o primeiro título, atualizar seus dados, regularizar sua situação eleitoral ou transferir seu domicílio eleitoral, o momento é agora. Após 8 de maio, o cadastro eleitoral será fechado temporariamente para a organização das eleições, reabrindo somente em novembro.

Lembre-se: estar com o título irregular pode impedir você de votar no dia 6 de outubro, além de criar obstáculos para emitir documentos, acessar serviços públicos e até receber benefícios sociais.

Veja mais sobre: Perdeu o título de eleitor? Saiba o que fazer para recuperar

Importância da Biometria

Embora a biometria não seja um impedimento para votar este ano, registrá-la é uma medida de segurança importante que protege a integridade do processo eleitoral. A coleta biométrica ajuda a prevenir fraudes, garantindo que ninguém vote em seu lugar. Se você ainda não cadastrou sua biometria, aproveite para fazê-lo gratuitamente até o prazo limite.

Como Proceder para Regularização

Para tirar o título pela primeira vez ou realizar qualquer alteração, dirija-se ao cartório eleitoral mais próximo com os documentos necessários. Homens que estão tirando o título pela primeira vez devem apresentar também o certificado de alistamento militar. Não se esqueça de levar um comprovante de residência se o atendimento for para transferência de domicílio.

Antes de sair de casa, é uma boa prática verificar com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do seu estado se é necessário agendar seu atendimento. As vagas são limitadas e os horários podem variar, então se informe para evitar contratempos. Também é possível que sejam solicitados documentos adicionais, então certifique-se de estar preparado.

Entenda as consequências da não regularização

Não regularizar o título de eleitor pode trazer uma série de consequências administrativas e civis que afetam diretamente a vida do cidadão. Além de perder o direito de votar nas eleições municipais, uma situação eleitoral irregular pode impedir a emissão de documentos essenciais, como o passaporte e a carteira de identidade. Sem esses documentos, atividades cotidianas e planos futuros, como viagens internacionais, podem ser seriamente comprometidos.

Ademais, a irregularidade com a Justiça Eleitoral também pode resultar em restrições para se matricular em instituições de ensino públicas, assumir cargos públicos após aprovação em concursos, e até mesmo para receber benefícios sociais como o Bolsa Família, destacando a importância de manter essa parte da cidadania em dia.

Além disso, empresas e instituições financeiras frequentemente solicitam a certidão de quitação eleitoral como prova de regularidade cívica para a aprovação de créditos, abertura de contas bancárias e realização de grandes transações comerciais. Isso significa que a falta de regularização do título de eleitor pode impactar até mesmo a capacidade de realizar operações financeiras e acessar serviços essenciais.

Campanha nas Redes Sociais

Para facilitar o acesso à informação e combater a desinformação, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou uma campanha nas redes sociais. Acompanhe as publicações com a hashtag #TítuloNaMão para obter atualizações confiáveis e diretas sobre como regularizar sua situação eleitoral e garantir seu direito de voto.

Participar das eleições é um direito fundamental e um pilar da democracia. Não deixe para a última hora! Certifique-se de que sua situação eleitoral esteja regularizada para que você possa exercer seu direito ao voto de forma tranquila e segura.

Você também pode gostar de: Não perca tempo! Confira como transferir o título de eleitor; prazo acaba em breve