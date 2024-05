Nascidos de janeiro a dezembro têm saque emergencial de R$ 826 ou mais liberado; confira já

Governo libera saque emergencial do abono salarial PIS/Pasep para trabalhadores com vínculo formal. Valores variam de R$ 118 a R$ 1.412, conforme o tempo trabalhado.

O abono salarial do PIS/Pasep é um recurso anual pago pelo Governo Federal que oferece aos trabalhadores brasileiros um apoio financeiro extra.

Este benefício permite que os cidadãos recebam valores que variam entre R$ 118 e R$ 1.412, depositados diretamente em suas contas.

A quantia exata do pagamento depende do tempo trabalhado ao longo do ano-base de referência. Saiba mais logo abaixo.

Quem tem direito ao saque emergencial do abono salarial?

Quem tem direito ao saque emergencial do abono salarial?

Para ter direito ao abono salarial, o trabalhador deve atender a certos requisitos estabelecidos pelo Governo Federal.

Primeiramente, é necessário que o cidadão esteja inscrito no programa PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.

Além disso, deve ter realizado alguma atividade formal durante o ano de 2022, período de referência para o pagamento de 2024.

O trabalhador precisa ter exercido atividade remunerada por, no mínimo, 30 dias, consecutivos ou não, e sua renda mensal média deve ser de até dois salários mínimos.

O benefício é válido tanto para servidores públicos quanto para trabalhadores da iniciativa privada. No caso dos servidores, o pagamento é realizado pelo Banco do Brasil.

Enquanto isso, para os empregados do setor privado, o abono é liberado através da poupança social do Caixa Tem.

Calendário de pagamentos do PIS/Pasep em 2024

O calendário de pagamentos do PIS/Pasep para o ano de 2024 já foi divulgado, e os valores são distribuídos conforme o mês de nascimento dos beneficiários.

Confira abaixo as datas de liberação dos pagamentos:

Nascidos em janeiro: recebem a partir de 15 de fevereiro;

recebem a partir de 15 de fevereiro; Nascidos em fevereiro: recebem a partir de 15 de março;

recebem a partir de 15 de março; Nascidos em março e abril: recebem a partir de 15 de abril;

recebem a partir de 15 de abril; Nascidos em maio e junho: recebem a partir de 15 de maio;

recebem a partir de 15 de maio; Nascidos em julho e agosto: recebem a partir de 17 de junho;

recebem a partir de 17 de junho; Nascidos em setembro e outubro: recebem a partir de 15 de julho;

recebem a partir de 15 de julho; Nascidos em novembro e dezembro: recebem a partir de 15 de agosto.

O valor recebido varia conforme o período trabalhado em 2022. Cada mês de atividade formal garante R$ 118 ao trabalhador.

Portanto, aqueles que trabalharam durante todos os meses de 2022 têm direito ao valor máximo de R$ 1.412, equivalente a um salário mínimo.

Por outro lado, aquele que tiver trabalhado 7 meses, por exemplo, receberá apenas R$ 826, uma vez que o valor recebido varia conforme o período trabalhado

O saque emergencial é uma medida importante para ajudar os trabalhadores a lidar com suas necessidades financeiras, proporcionando um alívio significativo.

Este benefício demonstra o compromisso do Governo Federal em apoiar os cidadãos, especialmente em tempos de dificuldade econômica.

Como verificar se você tem direito ao abono salarial?

Os trabalhadores podem consultar seu direito ao abono salarial por meio dos canais disponibilizados pelo Governo Federal.

É possível verificar a elegibilidade e o valor a ser recebido através dos aplicativos do Caixa Tem e do Banco do Brasil, além das agências físicas dessas instituições.

A consulta também pode ser feita pelo telefone, garantindo que todos tenham acesso fácil e rápido à informação.

Além disso, é fundamental estar atento às datas de pagamento e aos documentos necessários para o saque.

Manter-se informado sobre os critérios de elegibilidade e os prazos pode garantir que você não perca o direito ao benefício.

O abono salarial do PIS/Pasep é uma iniciativa essencial que ajuda a complementar a renda dos trabalhadores brasileiros.

Cumprir os requisitos estabelecidos e estar atento ao calendário de pagamentos é crucial para garantir o recebimento desse benefício.

Se você se enquadra nos critérios, não deixe de verificar seu direito e aproveitar esse recurso que pode fazer a diferença no seu orçamento anual.

