Nubank anuncia mudanças nos serviços de crédito e alerta clientes — confira os detalhes

O Nubank, conhecido por sua inovação e foco no cliente, anunciou recentemente mudanças significativas em seus serviços de crédito, trazendo ainda mais vantagens para seus usuários.

Uma das principais novidades é o Nubank+, um pacote de assinaturas que oferece acesso a benefícios e produtos exclusivos.

No entanto, o acesso a esse plano não é indiscriminado, sendo reservado para clientes que possuem determinados tipos de cartões. A seguir, confira as mudanças e entenda como elas impactam os usuários.

O que é o Nubank+? Quais são os seus benefícios?

O Nubank+ é um pacote de benefícios disponível para clientes que possuem os cartões de crédito Gold ou Platinum ativos.

Ao assinar o Nubank+, os usuários terão acesso a uma série de vantagens exclusivas, incluindo:

Cashback de 0,5% que não expira;

Saques gratuitos da conta do Nubank;

Alertas inteligentes que monitoram as contas em débito automático, notificando sobre valores acima do esperado;

Acesso livre ao Rappi Prime.

Esses benefícios foram projetados para melhorar a experiência do cliente e garantir o máximo aproveitamento do dinheiro depositado na conta digital do Nubank.

Como assinar o Nubank+ e como ficar isento da taxa mensal?

Contratar o Nubank+ é simples e pode ser feito diretamente pelo aplicativo do Nubank. Os clientes elegíveis terão o botão para solicitar o plano gradualmente liberado em seus aplicativos.

Entretanto, para aqueles que desejam ficar isentos da taxa mensal de R$ 29,00 cobrada na fatura do cartão, há duas opções:

Atingir nos gastos da fatura no mês da assinatura um valor igual ou maior que R$ 3.500; ou Atingir um gasto médio igual ou maior que R$ 3.500 nas últimas três faturas.

Essas são as formas simples e diretas de garantir acesso aos benefícios do Nubank+ sem incorrer em custos adicionais.

