Santander distribuirá BILHÕES no dia 15: confira se você está na lista dos beneficiados

O Banco Santander está programado para realizar um pagamento significativo em 15 de maio. Este montante bilionário é destinado aos acionistas.

Vamos descobrir quem está qualificado para receber essa parcela? Então, siga a leitura e informe-se sobre o assunto!

O Banco Santander realizará pagamento bilionário em 15 de maio aos acionistas. Saiba como garantir sua parte e os benefícios fiscais envolvidos. (Foto: divulgação).

O que é o pagamento de JCP pelo Santander?

O Santander planeja distribuir Juros sobre o Capital Próprio (JCP) no valor bruto de R$ 1,5 bilhão. Este é um método de remuneração para os acionistas, semelhante aos dividendos, mas com benefícios fiscais tanto para a empresa quanto para o investidor.

Data importante: 15 de Maio de 2024

A data de pagamento está definida para 15 de maio de 2024. Aqueles que possuírem ações da empresa até 19 de abril de 2024 são elegíveis para receber o pagamento.

Após a dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), o valor líquido pago será de R$ 1,275 bilhão, excluindo os acionistas imunes e/ou isentos.

Os valores brutos e líquidos por unit (SANB11) e por ação ON (SANB3) e PN (SANB4) foram detalhados.

Saiba também: Imposto de Renda 2024: saiba quando o MEI deve declarar

Benefícios de investir em ações do Santander

Investir em ações do Santander Brasil pode ser estratégico para quem busca uma renda passiva. O banco possui uma reputação sólida e uma política transparente de distribuição de lucros aos acionistas.

Além disso, com planejamento adequado e o uso de ferramentas de gestão de investimentos, é possível maximizar o retorno sobre essas aplicações e manter-se em conformidade com as regulamentações fiscais.

Em resumo, o Santander está prestes a realizar um pagamento bilionário em 15 de maio de 2024, destinado aos seus acionistas.

Este é um momento crucial para aqueles que desejam aproveitar os benefícios do Juros sobre o Capital Próprio e investir de forma estratégica no banco.

Saiba também: Aposentados podem excluir 13º do Imposto de Renda?