WhatsApp DIVERTIDO! Novidades nas vídeo chamadas deixam usuários ALEGRES

Novas funções em teste prometem tornar as chamadas de vídeo no WhatsApp mais divertidas e personalizadas. Veja o que pode estar por vir no aplicativo.

Imagine tornar suas chamadas de vídeo no WhatsApp ainda mais divertidas e personalizadas. O aplicativo está testando novas funções que prometem transformar a forma como você se conecta com amigos, familiares e colegas de trabalho.

Essas mudanças fazem parte de uma série de testes que o WhatsApp está realizando em sua versão beta, disponível para Android e iPhone. Se essas novidades chegarem à versão oficial, os usuários terão ainda mais motivos para sorrir durante suas chamadas de vídeo.

Essas novidades não só deixam as chamadas mais alegres, mas também oferecem ferramentas práticas, como a opção de melhorar a iluminação em ambientes escuros. A seguir, veja mais detalhes sobre o que está por vir.

WhatsApp testa filtros e planos de fundo para chamadas de vídeo. Funções prometem deixar suas conversas mais criativas e envolventes. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quais são as novas funções de vídeo no WhatsApp?

O WhatsApp está sempre em busca de inovações, e as novas funções em teste prometem elevar o nível das chamadas de vídeo.

Prints revelados pelo site WABetaInfo mostram que o aplicativo está desenvolvendo recursos divididos em duas abas principais: “Filtros” e “Planos de Fundo”.

Na aba “Filtros”, você poderá aplicar camadas de cor na imagem, tornando suas chamadas mais coloridas e criativas. Seja para dar um toque mais divertido à conversa ou simplesmente para mudar o visual, esses filtros são uma ótima adição.

Já na aba “Planos de Fundo”, o usuário terá a opção de escolher entre diferentes templates para cobrir o ambiente em segundo plano.

Imagine estar em uma reunião de trabalho e poder substituir aquela parede bagunçada por um escritório elegante!

Além disso, você pode optar por desfocar o fundo, mantendo o foco em você, uma solução perfeita para quem quer mais privacidade ou simplesmente destacar a imagem durante a chamada.

Mais controle e personalização nas chamadas

Outro recurso interessante que o WhatsApp está testando é o “Retoque”, que suaviza automaticamente as imperfeições do rosto, funcionando como um filtro de beleza.

Isso significa que, mesmo em uma chamada de vídeo improvisada, você sempre estará com a melhor aparência. E para quem realiza chamadas em ambientes com pouca luz, o “Modo de Pouca Luz” vem para resolver o problema, melhorando a qualidade da iluminação do vídeo.

Essas funções, se aprovadas, serão um grande avanço para o WhatsApp, que já se consolidou como um dos aplicativos de mensagem mais utilizados no mundo.

O mais interessante é que o app promete manter os filtros e configurações que você usar em uma chamada como padrão para as próximas, ou seja, você não precisará ajustar tudo novamente cada vez que iniciar uma nova videoconferência.

Expectativas para o futuro das chamadas de vídeo no WhatsApp

Embora essas novidades ainda estejam em fase de testes e disponíveis apenas para alguns usuários da versão beta, elas já geram grande expectativa entre os milhões de usuários do aplicativo.

A Meta, empresa-mãe do WhatsApp, está continuamente investindo em melhorias que tornam o app cada vez mais completo e adaptado às necessidades modernas de comunicação.

No entanto, como é comum em processos de teste, não há garantia de que todos esses recursos serão lançados oficialmente, ou de quando isso poderá acontecer.

Mas uma coisa é certa: se chegarem à versão final, essas funções vão revolucionar a maneira como nos comunicamos por vídeo no WhatsApp.

