Dinheiro nas ALTURAS! Conheça os brasileiros MAIS RICOS do mundo

Brasileiros estão entre os mais ricos do mundo, acumulando fortunas impressionantes. Saiba quem são e como chegaram ao topo das finanças globais.

Você já se perguntou quem são os brasileiros que estão no topo da pirâmide financeira mundial? Essas figuras misteriosas e poderosas acumulam fortunas que parecem saídas de um conto de fadas. Com bilhões em suas contas, eles movimentam a economia global e vivem em um universo que muitos de nós só podemos imaginar.

O Brasil, conhecido por suas belezas naturais e sua cultura vibrante, também é o lar de algumas das maiores fortunas do planeta. Esses brasileiros construíram impérios em setores que vão desde a tecnologia até a indústria de bebidas, passando por bancos e empresas de cosméticos.

Mas quem são essas pessoas que comandam tanto dinheiro? O que fizeram para chegar lá? A seguir, você vai conhecer os nomes por trás dessas fortunas e entender um pouco mais sobre o que faz desses brasileiros os mais ricos do mundo. Acompanhe!

Conheça os brasileiros que dominam as listas de bilionários, com fortunas que ultrapassam bilhões. Entenda o impacto dessas figuras na economia mundial. (Foto: divulgação).

Quem são os brasileiros mais ricos do mundo?

Veja só:

1. Eduardo Luiz Saverin – R$ 155,97 bilhões

Eduardo Luiz Saverin lidera a lista como o brasileiro mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em R$ 155,97 bilhões. Co-fundador do Facebook, ao lado de Mark Zuckerberg, Saverin tem 42 anos e focou grande parte de seus investimentos na área de tecnologia.

Sua trajetória no setor digital o posicionou como o empresário mais afortunado da história do Brasil, consolidando sua presença global através de investimentos estratégicos em startups e empresas de tecnologia.

Veja também:

2. Vicky Sarfati Safra – R$ 110,17 bilhões

Vicky Sarfati Safra, aos 72 anos, representa o poder da família Safra no setor financeiro. Com uma fortuna de R$ 110,17 bilhões, ela mantém o legado de seu falecido marido, Joseph Safra, que foi um dos banqueiros mais respeitados do mundo.

O Grupo Safra, liderado por Vicky, continua sendo uma das forças mais influentes nas finanças globais, com negócios que se estendem por vários continentes, consolidando sua posição como uma das mulheres mais ricas do Brasil.

3. Jorge Paulo Lemann – R$ 91,81 bilhões

Jorge Paulo Lemann, com 85 anos, é um nome constante na lista dos mais ricos do Brasil. Sua fortuna de R$ 91,81 bilhões é amplamente associada à Ambev, a maior distribuidora de bebidas do país.

Lemann, junto com seus sócios Marcel Telles e Carlos Sicupira, transformou a Ambev em uma potência global, expandindo seus negócios para mercados internacionais e diversificando seus investimentos em diferentes setores, como alimentação e varejo.

4. Marcel Herrmann Telles – R$ 60,82 bilhões

Marcel Herrmann Telles ocupa a quarta posição na lista, com R$ 60,82 bilhões. Ele é um dos principais acionistas da Ambev, e sua fortuna foi construída através de uma carreira dedicada à indústria de bebidas.

Telles foi fundamental para o crescimento da Brahma nas décadas de 1980 e 1990, que mais tarde se fundiu para formar a Ambev, um dos maiores conglomerados de bebidas do mundo.

5. Carlos Alberto da Veiga Sicupira – R$ 49,35 bilhões

Carlos Alberto Sicupira é outro nome importante associado à Ambev, com uma fortuna estimada em R$ 49,35 bilhões.

Além de seu papel na gigante das bebidas, Sicupira também teve uma carreira de sucesso no Banco do Brasil, onde atuou como executivo. Sua trajetória é marcada por decisões estratégicas que ajudaram a consolidar sua posição entre os mais ricos do Brasil.

6. Fernando Roberto Moreira Salles – R$ 38,45 bilhões

Fernando Roberto Moreira Salles, aos 77 anos, é um dos herdeiros do Unibanco, que se fundiu com o Itaú para formar o maior banco privado do Brasil.

Com uma fortuna de R$ 38,45 bilhões, Moreira Salles também investe em arte e cultura, sendo um dos grandes mecenas do país.

7. Pedro Moreira Salles – R$ 36,15 bilhões

Pedro Moreira Salles, de 64 anos, é outro herdeiro da fortuna do Itaú-Unibanco, com R$ 36,15 bilhões. Além de seu papel no setor bancário, Pedro é conhecido por sua participação na TOTVS, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, onde continua a expandir sua influência e investimentos.

8. Alexandre Behring da Costa – R$ 34,82 bilhões

Alexandre Behring da Costa é co-fundador da 36 Capital, uma firma de investimentos que administra grandes marcas globais como Heinz e Burger King.

Com uma fortuna de R$ 34,82 bilhões, Behring é um dos principais nomes do setor corporativo no Brasil, conhecido por suas estratégias de crescimento e aquisições.

9. André Santos Esteves – R$ 32,71 bilhões

André Santos Esteves, com R$ 32,71 bilhões, é o CEO do BTG Pactual, um dos maiores bancos de investimentos da América Latina.

Esteves é reconhecido por sua habilidade em identificar oportunidades de investimento em mercados emergentes e por sua liderança em uma empresa que atua em mais de 20 países.

10. Miguel Gellert Krigsner – R$ 28,69 bilhões

Miguel Gellert Krigsner é o fundador do O Boticário, uma das maiores empresas de cosméticos do Brasil. Com uma fortuna de R$ 28,69 bilhões, Krigsner construiu um império no setor de beleza, tornando O Boticário uma marca reconhecida nacional e internacionalmente.

Veja também: R$ 100… R$ 500? Consulte e descubra o quanto em DINHEIRO EXTRA será liberado para o seu CPF