Era isso que TODOS pediam no WhatsApp! Meta escuta usuários e lança função MUITO aguardada

WhatsApp lança uma função muito aguardada pelos usuários de Android. Veja como ela pode facilitar a gestão de suas conversas no aplicativo.

O WhatsApp está prestes a ganhar uma nova função que promete facilitar ainda mais a vida dos usuários. A Meta, empresa responsável pelo aplicativo, finalmente atendeu a um dos pedidos mais frequentes de sua base de usuários.

Atualmente, o WhatsApp está em fase de testes para lançar a nova função, que deve estar disponível em breve para todos os usuários. Com essa nova ferramenta, o gerenciamento de conversas será muito mais prático.

No decorrer deste texto, veja como essa nova função irá funcionar. Veja também outras novidades que o WhatsApp está desenvolvendo para tornar a experiência do usuário ainda mais completa e intuitiva.

Qual a nova função que a Meta traz para o WhatsApp?

A nova função, que está sendo desenvolvida para o Android, permitirá que os usuários marquem todas as conversas como lidas com apenas um toque.

Esse recurso é bastante útil, por exemplo, para quem participa de muitos grupos ou recebe uma grande quantidade de mensagens diariamente, facilitando o gerenciamento das conversas sem a necessidade de abrir cada chat individualmente.

O recurso foi identificado na versão 2.24.18.11 do WhatsApp Beta para Android, mas ainda está em fase de desenvolvimento e não está disponível para todos os testadores.

A função estará acessível a partir de um menu de opções na lista de chats, onde o usuário poderá encontrar a opção de marcar todas as conversas como lidas de uma só vez.

Outras funções em desenvolvimento pelo WhatsApp

Além da aguardada função de marcar todas as conversas como lidas, o WhatsApp está trabalhando em uma série de outras novidades que devem ser lançadas em breve.

Entre essas inovações, destacam-se ferramentas que visam melhorar a gestão de comunidades, figurinhas e até mesmo a experiência em videochamadas.

Gestão de comunidades e visibilidade de grupos : Os administradores de comunidades terão a opção de controlar a visibilidade das conversas em grupo, podendo escolher se determinados chats serão privados e acessíveis apenas para convidados. Essa ferramenta oferece mais controle e segurança, especialmente em grupos com grande número de participantes.

: Os administradores de comunidades terão a opção de controlar a visibilidade das conversas em grupo, podendo escolher se determinados chats serão privados e acessíveis apenas para convidados. Essa ferramenta oferece mais controle e segurança, especialmente em grupos com grande número de participantes. Gerenciamento de figurinhas em massa : Outro recurso em teste é a capacidade de selecionar e manipular várias figurinhas ao mesmo tempo. Essa função facilita a organização das figurinhas, permitindo que os usuários façam ajustes em massa, como exclusão ou organização .

: Outro recurso em teste é a capacidade de selecionar e manipular várias figurinhas ao mesmo tempo. . Efeitos e filtros em videochamadas: O WhatsApp também está investindo em melhorias para videochamadas, com a introdução de efeitos e filtros semelhantes aos encontrados em outras plataformas de videoconferência. Esses novos recursos prometem tornar as chamadas mais dinâmicas e interativas, já que os usuários poderão personalizar sua aparência durante as chamadas.

O que esperar das próximas atualizações do WhatsApp?

Com essas novas funcionalidades, o WhatsApp continua a evoluir e a adaptar-se às necessidades dos seus usuários.

A Meta tem demonstrado um compromisso constante em melhorar a experiência dentro do aplicativo, ouvindo o feedback dos usuários e implementando recursos que realmente fazem a diferença no dia a dia.

Se você é usuário do Android, fique atento às próximas atualizações, pois a função de marcar todas as conversas como lidas, assim como as outras novidades mencionadas, deve estar disponível em breve.

