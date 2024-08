ÚLTIMOS 4 meses de serviço GRÁTIS da Nubank marca clientes; serviço custará R$ 34,90 por mês

Nubank anuncia fim de serviço gratuito para clientes. Veja o que muda e como se adaptar às novas condições a partir de 2025.

Os próximos meses prometem trazer mudanças significativas para os clientes do Nubank. O banco, conhecido por suas inovações no mercado financeiro digital, anunciou que um dos serviços gratuitos, um dos principais benefícios do cartão, será descontinuado.

Até o final deste ano, os clientes ainda poderão utilizá-lo gratuitamente, mas a partir de janeiro de 2025, o serviço passará a ter um custo mensal de R$ 34,90. Com a nova cobrança, os clientes precisarão avaliar se continuarão utilizando o serviço ou buscarão alternativas.

Nas linhas a seguir, você entenderá o que muda com o fim da gratuidade e como os clientes do Nubank podem se adaptar a essa nova realidade, aproveitando outros benefícios que o banco ainda oferece.

Serviço do Nubank DEIXARÁ de ser grátis

O Nubank, em conjunto com o Rappi, vinha oferecendo a assinatura do Rappi Pro sem custos adicionais para os usuários do cartão Ultravioleta.

Esse benefício incluía vantagens como entregas gratuitas ilimitadas, descontos exclusivos em taxas de serviço e outras ofertas especiais no aplicativo de delivery.

No entanto, a parceria entre as duas empresas será encerrada, e o serviço gratuito será substituído por uma assinatura paga.

A partir de janeiro de 2025, para continuar a usufruir dos benefícios do Rappi Pro, os clientes do Nubank Ultravioleta terão que pagar R$ 34,90 por mês, com o valor sendo debitado diretamente na fatura do cartão.

E agora?

O fim da gratuidade do Rappi Pro é uma das mudanças mais marcantes que os clientes do Nubank Ultravioleta enfrentarão.

A interrupção do benefício gratuito significa que os usuários precisarão reconsiderar se continuarão a pagar pelo serviço ou buscarão alternativas.

Para muitos, o custo adicional pode não valer a pena, levando-os a explorar outras opções de delivery e programas de fidelidade.

No entanto, o Nubank destaca que essa alteração faz parte de uma estratégia para oferecer benefícios ainda mais atrativos no futuro.

Embora o Rappi Pro deixe de ser gratuito, os clientes Ultravioleta continuam a desfrutar de diversas outras vantagens oferecidas pelo banco, como cashback em compras, investimentos exclusivos e um atendimento personalizado de alta qualidade.

Como se adaptar ao fim do serviço gratuito?

Para os clientes que não desejam pagar pela assinatura do Rappi Pro, há várias alternativas disponíveis no mercado.

Diversos aplicativos de delivery oferecem descontos, cupons e promoções que podem ser utilizados para compensar a perda do benefício gratuito.

Além disso, muitos estabelecimentos e restaurantes também oferecem cupons de desconto diretamente em suas plataformas, o que pode ajudar a reduzir os custos com entregas.

Outra estratégia é utilizar os outros benefícios do Nubank Ultravioleta para maximizar o retorno financeiro.

O cashback de 1% em todas as compras, por exemplo, pode ser uma maneira eficaz de compensar o custo do Rappi Pro ou de outros serviços pagos.

Além disso, o banco também oferece acesso a investimentos com boas rentabilidades e a assinatura do serviço de streaming MAX, proporcionando mais opções de entretenimento e economia para os clientes.

Outros benefícios do Nubank Ultravioleta

Mesmo com a mudança no Rappi Pro, o Nubank continua oferecendo uma série de benefícios aos seus clientes Ultravioleta.

Entre as vantagens, destacam-se o cartão Mastercard Black com cashback de 1%, investimentos exclusivos com alta rentabilidade, e o NuTag, que permite a passagem por pedágios sem mensalidade.

O banco também se esforça para manter um atendimento personalizado e de alta qualidade, algo muito valorizado pelos usuários.

Além disso, o Nubank oferece cashback de até 3% em compras na varejista chinesa Shein, uma vantagem atraente para aqueles que fazem compras frequentes na plataforma.

