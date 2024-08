Inteligência Artificial no NUBANK | Entenda como ela pode LIBERAR seu limite!

Em 2024, o Nubank, uma das principais fintechs do Brasil, prepara-se para transformar a experiência dos clientes com uma série de inovações.

A introdução da inteligência artificial (IA) promete aprimorar a análise de crédito e facilitar aumentos de limite personalizados, promovendo uma abordagem mais individualizada e justa. Este avanço visa adaptar os limites de crédito às necessidades específicas de cada cliente, garantindo um acesso ao crédito mais inclusivo e ajustado ao perfil financeiro.

A nova tecnologia permitirá ao Nubank analisar não apenas o histórico de crédito tradicional, mas também comportamentos de consumo, capacidade de pagamento e interações no aplicativo.

Isso resulta em uma análise mais detalhada e precisa, possibilitando ajustes contínuos no limite de crédito conforme as mudanças no comportamento financeiro dos usuários. A IA também oferece uma atualização em tempo real das análises, mantendo a precisão das informações utilizadas para determinar o crédito disponível.

Ao combinar tecnologia avançada com uma abordagem inclusiva e responsável, o Nubank oferece uma experiência de crédito cada vez mais segura.(Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Atualizações no programa de recompensas Nubank

Além das melhorias na análise de crédito, o Nubank está reestruturando seu programa de recompensas, Nubank Rewards.

As atualizações previstas para 2024 introduzem novas oportunidades para acumular pontos e uma ampliação na rede de parceiros. Os clientes terão a possibilidade de ganhar mais pontos através de pagamentos recorrentes e compras de maior valor, além de continuar acumulando pontos sem prazo de expiração.

A expansão da rede de parceiros permitirá a troca dos pontos por uma gama ainda maior de produtos e serviços. Entre as opções estão passagens aéreas, hospedagem, serviços de transporte e assinaturas de streaming. Esta diversificação aumenta as possibilidades de uso dos pontos, tornando o programa mais vantajoso e atraente para os clientes.

Inovação com crypto rewards

Uma das novidades mais inovadoras do Nubank para 2024 é o Crypto Rewards. Esta funcionalidade permitirá aos clientes converter seus pontos de recompensas em criptomoedas populares, como Bitcoin e Ethereum.

Com o Crypto Rewards, os usuários poderão explorar o universo das criptomoedas de maneira simples e segura, diversificando seus investimentos diretamente pela plataforma do Nubank.

Medidas de segurança e sustentabilidade

A segurança dos clientes é uma prioridade para o Nubank, e a fintech planeja implementar novas medidas de proteção em 2024. Entre as novidades estão a autenticação por reconhecimento facial e a verificação de identidade em tempo real, que visam aumentar a segurança das transações e prevenir fraudes.

Outra inovação aguardada é o cartão virtual temporário, projetado para oferecer uma camada extra de segurança em compras online. Este cartão, válido por um período limitado, reduz os riscos de fraudes e roubos de dados em transações pontuais.

Além das melhorias em segurança, o Nubank está comprometido com a sustentabilidade. A fintech lançará cartões de crédito feitos com materiais reciclados, refletindo seu esforço para reduzir o impacto ambiental e promover práticas sustentáveis entre seus clientes. Essa iniciativa é parte do compromisso contínuo da empresa com a responsabilidade ambiental e o bem-estar de seus usuários.

Planejamentos e inovações do Nubank

As inovações que o Nubank planeja para 2024 prometem não apenas aprimorar a experiência do cliente, mas também solidificar a posição da fintech como líder em inovação financeira.

Com o uso de inteligência artificial para uma análise de crédito mais personalizada, um programa de recompensas expandido e a introdução de criptomoedas como opção de resgate, o Nubank se destaca no mercado competitivo.

O foco em segurança e sustentabilidade reforça o compromisso da fintech com a proteção e o bem-estar dos clientes. Ao combinar tecnologia avançada com uma abordagem inclusiva e responsável, o Nubank oferece uma experiência de crédito cada vez mais segura e personalizada, estabelecendo novos padrões para o setor financeiro.

