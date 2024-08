Tá na conta! tem mais de 65? Confira agora seu depósito de R$ 1,4 mil pelo INSS

Já está na sua conta! Saiba como verificar o depósito de R$ 1,4 mil do INSS para quem tem mais de 65 anos

Aposentados e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) que têm mais de 65 anos podem consultar agora mesmo o valor do depósito de R$ 1.412 em suas contas.

Esta semana, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inicia uma nova rodada de pagamentos. Pelo menos cinco grupos serão contemplados com os depósitos ao longo dos próximos dias.

O calendário de pagamentos do INSS é organizado em duas semanas. Na primeira semana, os depósitos são realizados para aqueles que recebem até um salário mínimo. Na segunda semana, o pagamento é feito para aqueles cujo benefício está acima do piso salarial, podendo chegar até o teto do INSS.

Consultar o pagamento do INSS é um passo fundamental para os segurados.(Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como verificar o pagamento do INSS

Consultar o pagamento do INSS é um passo fundamental para os segurados. Isso porque, ao acessar o extrato de pagamento, o beneficiário pode conferir o valor exato que será depositado naquele mês, já considerando possíveis descontos, e a data em que o dinheiro estará disponível na conta.

Para realizar a consulta, siga os passos abaixo:

Acesse o site ou aplicativo “Meu INSS” utilizando seu login e senha; No menu principal, clique na opção “Extrato de Pagamento”; Selecione o mês desejado para verificar o valor e a data do depósito; Caso precise, você pode clicar em “Baixar PDF” para imprimir ou salvar o extrato em seu dispositivo.

Além disso, o INSS oferece uma opção alternativa para aqueles que preferem o atendimento por telefone. Basta ligar para o número 135, disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h. O atendimento é rápido e permite que você tenha as mesmas informações disponíveis no site.

Calendário de pagamentos do INSS

Há, contudo, uma exceção importante no calendário deste mês: os moradores do Rio Grande do Sul. Devido ao estado de calamidade pública decretado no estado, todos os beneficiários gaúchos, independentemente do final do Número de Identificação Social (NIS), receberam o pagamento no primeiro dia útil do calendário, ou seja, no dia 26 de agosto.

Os pagamentos começaram a ser feitos na segunda-feira, dia 26 de agosto, e seguirão até o dia 6 de setembro. A cada dia útil, um grupo de beneficiários é contemplado com o depósito em suas contas.

Essa antecipação foi uma medida excepcional tomada em razão do grave desastre natural que atingiu o estado no início de maio deste ano, considerado o pior da história gaúcha. O decreto de calamidade pública vigente no Rio Grande do Sul estende-se até dezembro, garantindo, assim, um tratamento diferenciado para os beneficiários do INSS na região.

Calendário para quem recebe até um salário mínimo

Para aqueles cujo benefício é equivalente ao salário mínimo, o calendário de pagamentos segue as seguintes datas:

NIS com final 1: 26 de agosto

NIS com final 2: 27 de agosto

NIS com final 3: 28 de agosto

NIS com final 4: 29 de agosto

NIS com final 5: 30 de agosto

NIS com final 6: 2 de setembro

NIS com final 7: 3 de setembro

NIS com final 8: 4 de setembro

NIS com final 9: 5 de setembro

NIS com final 0: 6 de setembro

Calendário para quem recebe acima de um salário mínimo

Para os beneficiários cujo valor ultrapassa um salário mínimo, o calendário de pagamento é o seguinte:

NIS com final 1 e 6: 2 de setembro

NIS com final 2 e 7: 3 de setembro

NIS com final 3 e 8: 4 de setembro

NIS com final 4 e 9: 5 de setembro

NIS com final 5 e 0: 6 de setembro

Confira também:

Importância de manter os dados atualizados

É fundamental que os beneficiários mantenham seus dados atualizados junto ao INSS. Isso inclui informações pessoais como endereço, telefone e dados bancários.

Dados desatualizados podem gerar problemas na hora do recebimento dos benefícios, atrasando ou até mesmo impedindo o depósito na conta correta.

O INSS recomenda que qualquer alteração nos dados seja comunicada imediatamente através do portal “Meu INSS” ou pelo telefone 135. Além disso, manter os dados em dia garante que o segurado receba corretamente notificações e comunicações importantes do INSS, evitando transtornos futuros.

Fique atento e evite complicações

A consulta ao extrato de pagamento do INSS é um procedimento simples, mas essencial para garantir que o valor do benefício seja recebido corretamente e no prazo certo.

Ficar atento ao calendário de pagamentos e manter os dados atualizados são medidas importantes para evitar complicações.

Para os segurados do Rio Grande do Sul, a antecipação dos depósitos devido ao estado de calamidade pública é um alívio em meio a um cenário tão difícil, mostrando a importância da adaptação das políticas públicas em situações emergenciais.

Assista: