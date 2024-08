Xiii! Notícia nada boa pra quem cartão de crédito NUBANK: o que você precisa saber

O Nubank, um dos maiores bancos digitais do Brasil, causou surpresa ao informar o término de sua parceria com um importante serviço.

O benefício, que era um dos principais atrativos do Cartão Ultravioleta, será encerrado no final deste ano. A decisão marca uma mudança significativa para os clientes que utilizavam a assinatura gratuita do serviço de delivery.

Em resposta, o Nubank já sinalizou que planeja introduzir novas vantagens e ofertas exclusivas para os titulares do Cartão Ultravioleta.

A instituição financeira busca, com isso, manter a competitividade e a satisfação dos clientes, mesmo com a descontinuidade do Rappi Pro. Assim, a expectativa é que o banco digital apresente novas opções que possam compensar essa mudança e continuar atraindo e fidelizando seus usuários.

Enquanto o Nubank se prepara para essa transição, os clientes ainda podem aproveitar os benefícios da funcionalidade até o final do ano.(Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).



E agora? Como ficam os clientes que utilizam o recurso; Veja

Com o término da parceria, os clientes precisarão pagar R$ 34,90 mensais para continuar a usufruir desses serviços. O valor da assinatura será incluído diretamente na fatura do cartão Ultravioleta, refletindo a nova política de cobrança.

Enquanto o Nubank se prepara para essa transição, os clientes ainda podem aproveitar os benefícios do Rappi Pro até o final do ano. A instituição financeira anunciou que compensará a perda dessa parceria com novas vantagens e ofertas que serão reveladas em breve. A medida visa manter a atratividade do cartão Ultravioleta e proporcionar alternativas de valor para os clientes.

Para aqueles que buscam opções similares ao Rappi Pro, existem várias alternativas no mercado. Diversos aplicativos e plataformas oferecem descontos e promoções em serviços de delivery e outros segmentos. Além disso, os clientes podem explorar as vantagens contínuas do Nubank, que ainda disponibiliza uma série de benefícios atraentes.

Outros benefícios ainda permanecerão

Os clientes do Nubank Ultravioleta ainda terão acesso a benefícios como o cartão Mastercard Black com 1% de cashback, investimentos exclusivos, a NuTag para pedágios sem mensalidade e atendimento personalizado. Além disso, continuam com a assinatura do serviço de streaming MAX.

O Nubank também mantém parcerias valiosas, como o cashback de até 3% nas compras na varejista chinesa Shein. Essas ofertas complementam os serviços financeiros e proporcionam aos clientes mais oportunidades para economizar e aproveitar vantagens exclusivas.

A decisão de encerrar a parceria com o Rappi Pro, apesar de ser um ajuste significativo, não altera o compromisso do Nubank em inovar e oferecer vantagens competitivas aos seus clientes. A instituição continua a buscar novas formas de agregar valor e atender às necessidades de sua base de usuários.

Confira também:

O Nubank e os desafios de propor novos benefícios

Enquanto o término da parceria com o Rappi Pro pode gerar desafios para alguns clientes, o Nubank está comprometido em oferecer alternativas e novos benefícios.

A adaptação a essas mudanças pode ser facilitada pela exploração de outras ofertas disponíveis e pelo aproveitamento das vantagens que o Nubank continuará a proporcionar.

O banco digital continua a ser uma opção sólida para quem busca soluções financeiras modernas e inovadoras.

Assista: