PROIBIDO! 8 coisas para você NÃO FAZER com uma Air Fryer

Evite erros comuns que podem danificar sua air fryer e comprometer sua segurança. Saiba o que não fazer para prolongar a vida útil do aparelho.

A air fryer se tornou um eletrodoméstico indispensável para muitas famílias brasileiras, graças à sua praticidade e eficiência na cozinha. Com ela, é possível preparar uma variedade de alimentos de maneira mais saudável e rápida, sem a necessidade de utilizar grandes quantidades de óleo.

No entanto, para garantir que sua air fryer funcione corretamente e tenha uma vida útil prolongada, é importante saber o que evitar ao utilizá-la. Muitas pessoas não estão cientes dos cuidados que precisam ser tomados ao manusear esse equipamento, o que pode levar a uma série de problemas.

Para evitar que esses problemas ocorram, é preciso seguir algumas orientações básicas e evitar práticas que possam comprometer a segurança e o desempenho da sua fritadeira elétrica. A seguir, você vai descobrir oito coisas que você nunca deve fazer com sua air fryer. Acompanhe!

Conheça oito práticas a serem evitadas para manter sua air fryer em perfeito estado. Garanta o funcionamento correto e seguro do eletrodoméstico. (Foto: divulgação).

NÃO faça ISSO com sua Air Fryer

Confira:

1. Não coloque capa protetora na Air Fryer

A air fryer funciona por meio da circulação de ar quente, que serve para cozinhar os alimentos de forma uniforme e criar aquela textura crocante que todos amam.

Colocar uma capa protetora no aparelho pode bloquear as saídas de ar, causando superaquecimento. Esse bloqueio não apenas afeta o desempenho da fritadeira, mas também aumenta o risco de incêndio, já que o calor não consegue dissipar-se adequadamente.

Confira:

2. Evite usar adaptador na tomada

O uso de adaptadores na tomada da air fryer pode causar problemas sérios, como superaquecimento ou curto-circuito.

A maioria das air fryers requer uma corrente elétrica específica, e o uso de adaptadores de baixa qualidade pode sobrecarregar o circuito.

Para evitar riscos, sempre conecte a air fryer diretamente em uma tomada adequada, sem utilizar extensões ou adaptadores.

3. Não force o temporizador

Muitas pessoas acreditam que forçar o temporizador para desligar a air fryer antes do tempo não causa problemas.

No entanto, essa prática pode danificar o mecanismo do temporizador, comprometendo o funcionamento do aparelho.

O ideal é deixar o temporizador completar o ciclo naturalmente, ou, se necessário, verificar no manual do seu modelo se é seguro interromper o ciclo manualmente.

4. Nunca deixe de fazer a cura no primeiro uso

A cura é um processo simples, mas que ajuda a garantir a durabilidade da sua air fryer. Antes de usar a fritadeira pela primeira vez, é importante realizar a cura aplicando uma camada de óleo nas partes internas e ligando o aparelho vazio por alguns minutos.

Esse procedimento ajuda a preparar as superfícies para o uso, evitando problemas futuros com o revestimento antiaderente.

5. Não use a Air Fryer sem remover embalagens e papéis

Ao comprar uma air fryer nova, é comum encontrar o aparelho embalado com adesivos e plásticos protetores.

Nunca use a air fryer sem remover esses materiais, pois eles podem derreter ou queimar durante o uso, causando danos ao aparelho e colocando sua segurança em risco. Verifique sempre se o interior da fritadeira está livre de qualquer embalagem antes de ligá-la.

6. Evite colocar a Air Fryer em cima de um pano

Posicionar a air fryer em cima de um pano ou tecido pode bloquear a circulação de ar, necessário para o funcionamento do aparelho.

Além disso, o contato do ar quente com materiais inflamáveis pode causar incêndios. O ideal é colocar a fritadeira em uma superfície plana e resistente ao calor, como uma bancada de granito.

7. Não deixe a Air Fryer em cima de outros eletrodomésticos

Colocar a air fryer em cima de outros eletrodomésticos pode causar superaquecimento, já que esses aparelhos geram calor que pode se acumular em áreas fechadas.

Evite posicionar a fritadeira em locais como fogões, fornos ou micro-ondas. Sempre escolha uma superfície estável e adequada para evitar acidentes.

8. Mantenha distância da parede

Para garantir que o ar quente circule livremente, é importante não colocar a air fryer muito próxima da parede.

Os manuais dos principais fabricantes recomendam deixar pelo menos 10 cm de espaço ao redor do aparelho, garantindo que o vapor possa sair sem obstáculos, evitando mau funcionamento ou superaquecimento.

