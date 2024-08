Mistério SOLUCIONADO! É ISSO que está deixando sua conta de luz nas alturas; veja como economizar

Eletrodomésticos e eletrônicos comuns podem estar elevando sua conta de luz. Pequenas mudanças nos hábitos diários ajudam a reduzir gastos mensais.

A variação nos valores das contas de luz é um desafio enfrentado por muitos brasileiros, que nem sempre conseguem identificar exatamente quais aparelhos e hábitos estão causando o aumento nas despesas. O que ninguém sabe é que certos vilões do consumo elétrico podem estar escondidos em sua casa.

É comum associar o custo elevado da energia apenas ao uso de eletrodomésticos óbvios, como geladeiras e chuveiros elétricos. No entanto, há muitos outros fatores que, se não monitorados, podem pesar na fatura mensal.

Entre as soluções, pequenas mudanças no uso de aparelhos e na rotina doméstica podem gerar um grande impacto. Neste texto, vamos explorar algumas das principais fontes de consumo de energia, como identificá-las e, mais importante, como adotar estratégias para cortar gastos e otimizar o uso da eletricidade.

Certos aparelhos são grandes vilões da energia em casa. Saiba como identificar e ajustar o consumo para aliviar o peso na fatura. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

7 eletrônicos que deixam conta de luz na altura

Confira:

1. Geladeiras

As geladeiras são essenciais e, por isso, dificilmente podemos desligá-las para economizar. No entanto, o fato de serem aparelhos que funcionam 24 horas por dia, todos os dias do ano, faz com que seu impacto na conta de luz seja considerável.

Modelos antigos tendem a consumir ainda mais energia, especialmente se a vedação das portas estiver comprometida ou se o termostato estiver regulado para temperaturas muito baixas.

Confira:

2. Chuveiros elétricos

O chuveiro elétrico é um dos maiores consumidores de energia nas residências brasileiras. Um banho quente de 10 minutos com a resistência no modo inverno pode consumir mais energia do que uma televisão ligada por várias horas.

Por isso, é recomendado ajustar a potência do chuveiro conforme a estação do ano e limitar o tempo de uso.

3. Ar-condicionado

Em regiões mais quentes, o ar-condicionado pode ser um aliado, mas também um grande responsável pelo aumento na conta de luz.

Modelos antigos e com baixa eficiência energética costumam consumir mais eletricidade. Optar por modelos com tecnologia inverter e manter o aparelho em temperaturas médias, entre 22°C e 24°C, são estratégias que ajudam a economizar.

4. Máquinas de lavar

Máquinas de lavar roupas são convenientes, mas consomem bastante energia, especialmente em ciclos mais longos ou com água quente.

Para otimizar o uso, acumule o máximo de peças possível para lavar de uma vez só, e evite ciclos desnecessários, como o duplo enxágue.

5. Computadores e equipamentos de home office

Com o aumento do trabalho remoto, computadores e outros equipamentos eletrônicos passaram a ficar ligados por longos períodos.

Um computador de mesa pode consumir bastante energia se mantido ligado o dia inteiro. Sempre que possível, desligue os aparelhos quando não estiverem em uso.

6. Televisões

Muitas famílias mantêm a televisão ligada mesmo quando ninguém está assistindo. Essa prática aparentemente inofensiva pode resultar em um consumo considerável no fim do mês. Uma TV de 42 polegadas, por exemplo, pode consumir cerca de 100 W por hora.

7. Equipamentos em stand-by

Aparelhos em stand-by, como micro-ondas, decodificadores de TV e videogames, continuam consumindo energia mesmo quando não estão em uso. Desligar completamente esses aparelhos da tomada é uma forma simples de economizar.

Para economizar na conta de luz, não é necessário abrir mão do conforto, mas sim adotar hábitos mais conscientes e buscar soluções eficientes.

Desde escolher aparelhos com melhor classificação energética até desligar dispositivos que não estão sendo utilizados, cada mudança pode fazer a diferença no valor final da sua fatura.

Confira: ALERTA: Banco do Brasil emite comunicado para quem tem conta-corrente o poupança! Saiba o que fazer