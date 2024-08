VAI MUDAR! Banco Central anuncia REVOLUÇÃO no PIX; fique 100% atualizado

Banco Central anuncia novas regras para o Pix, com mudanças importantes na segurança das transações. Saiba como essas alterações impactarão seu dia a dia.

O Banco Central está trazendo novidades importantes para o sistema de pagamentos instantâneos mais popular do país, o Pix. A partir de 1º de novembro de 2024, novas regras serão implementadas para aumentar a segurança e reduzir os riscos de fraudes nas transações feitas por celulares e computadores.

A ideia é simples: tornar o sistema mais seguro e eficiente, impedindo que fraudadores possam utilizar o Pix de maneira indevida. A seguir, entenda como essas novas regras podem influenciar suas transações e o que você precisa fazer para continuar utilizando o Pix de forma segura e eficaz.

Novas medidas de segurança para o Pix serão implementadas em breve. Veja o que muda e como as transações financeiras serão afetadas. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Conheça as principais mudanças no funcionamento do Pix

Uma das principais alterações anunciadas pelo Banco Central diz respeito ao acesso ao Pix em dispositivos que não estão previamente cadastrados junto ao banco do usuário.

A partir de novembro, o valor máximo para transações feitas em smartphones ou computadores desconhecidos será limitado a R$ 200.

A medida visa impedir que criminosos consigam movimentar grandes quantias de dinheiro em caso de roubo ou sequestro relâmpago.

Além disso, quando um cliente utilizar um novo dispositivo para acessar o Pix, o limite diário de transações será restrito a R$ 1.000 durante o primeiro dia.

Esse limite provisório tem como objetivo dar tempo para que o banco identifique atividades suspeitas e tome as medidas necessárias para proteger o cliente.

Após esse período de 24 horas, o limite voltará ao normal, desde que nenhuma irregularidade seja detectada.

Confira:

Medidas de segurança reforçadas

As novas regras do Banco Central também incluem a adoção de sistemas mais sofisticados para o gerenciamento de riscos e a prevenção de fraudes.

As instituições financeiras serão obrigadas a implementar soluções de segurança que utilizem dados armazenados no Banco Central, capazes de identificar transações atípicas ou suspeitas de fraude.

Isso significa que as operações realizadas via Pix serão monitoradas de forma mais rigorosa, aumentando as chances de bloquear tentativas de golpe antes que elas sejam concluídas.

Outra exigência imposta pela nova regulamentação é que os bancos devem disponibilizar um canal eletrônico específico para educar os clientes sobre os cuidados necessários para evitar fraudes.

Esse canal deverá oferecer informações claras e acessíveis, ajudando os usuários a identificar potenciais ameaças e a tomar medidas preventivas.

Além disso, as instituições financeiras terão que verificar, pelo menos a cada seis meses, se os clientes têm algum histórico de fraude em seus cadastros.

Impacto das mudanças para os usuários do Pix

Para os usuários comuns do Pix, essas mudanças podem parecer inicialmente como um aumento na burocracia, mas, na prática, elas trazem mais segurança e tranquilidade para quem utiliza o sistema.

Com as novas regras, mesmo que um fraudador tenha acesso aos dados bancários de um cliente, será mais difícil para ele realizar transações via Pix, graças às novas barreiras de segurança.

Além disso, a responsabilidade das instituições financeiras em educar e informar seus clientes sobre boas práticas de segurança é um passo importante para reduzir os casos de fraude.

Isso significa que os bancos terão que ser mais proativos na comunicação com os usuários, garantindo que todos estejam cientes dos riscos e das medidas que podem tomar para se proteger.

O que esperar no futuro?

Com a implementação dessas novas regras, o Banco Central reforça seu compromisso em manter o Pix como um sistema seguro, eficiente e acessível para todos os brasileiros.

A expectativa é que essas medidas reduzam significativamente os casos de fraude, ao mesmo tempo em que continuam a oferecer a praticidade e a rapidez que tornaram o Pix tão popular.

