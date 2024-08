CHEGOU A HORA! WhatsApp permite marcar todos os chats como lidos! Saiba como

WhatsApp lança recurso para marcar todos os chats como lidos no Android: veja como usar

Se você é um daqueles usuários que não consegue relaxar até ler todas as mensagens no WhatsApp, uma nova funcionalidade chegou para resolver seu problema.

O mensageiro, que recentemente introduziu uma atualização, agora permite que você marque todas as mensagens como lidas de uma só vez. Essa novidade está disponível na versão 2.24.18.11, que já foi lançada na Google Play Store.

Este recurso, solicitado por muitos usuários, visa simplificar a maneira como você gerencia suas notificações. Para utilizá-lo, basta abrir o aplicativo e tocar nos três pontos localizados no canto superior direito da tela. Em seguida, selecione a opção “Marcar todos como lidos” e, com um único toque, todas as suas conversas serão atualizadas como lidas.

A WABetaInfo revela: pedido atendido devido a feedbacks

O WABetaInfo revelou que o novo recurso de marcar todas as mensagens como lidas atende ao feedback dos usuários, que se frustravam com a necessidade de ler manualmente cada mensagem. Muitos pediram a função para manter suas listas de conversas organizadas e sem notificações não lidas.

Importante notar é que, enquanto esse recurso já estava disponível para os usuários de iOS há algum tempo, a atualização traz essa funcionalidade para a plataforma Android. Isso significa que o WhatsApp está trabalhando para oferecer uma experiência mais uniforme entre as diferentes plataformas, garantindo que todos os usuários tenham acesso às mesmas melhorias e funcionalidades.

O novo recurso de marcar todas as mensagens como lidas é parte do esforço contínuo do WhatsApp para aprimorar a experiência do usuário. A empresa investe em constantes melhorias e visa unificar funções entre Android e iOS, avançando na eficiência do gerenciamento de mensagens.

Calma; a melhoria ainda está em fase de desenvolvimento

Atualmente, a melhoria está em fase de desenvolvimento e pode levar algum tempo até ser disponibilizada para todos os usuários. Isso é semelhante a outros recursos, como a introdução de novos temas e funções de segurança, que também foram lançados gradualmente.

Além disso, o WhatsApp frequentemente testa novas funcionalidades antes de um lançamento mais amplo. Esse processo permite que a empresa ajuste e refine os recursos com base na experiência dos primeiros usuários. Assim, é possível que ajustes adicionais sejam feitos antes que a funcionalidade seja liberada para o público geral.

Para garantir que você tenha acesso a essa e outras novidades, é recomendável manter o aplicativo atualizado. As atualizações regulares não apenas trazem novos recursos, mas também incluem correções de segurança importantes que ajudam a proteger suas conversas e dados pessoais.

Uma das plataformas de mensagens mais populares do mundo

O WhatsApp continua a ser uma das plataformas de mensagens mais populares globalmente, e a adição de novos recursos é uma parte fundamental da estratégia da empresa para manter sua relevância e atender às expectativas dos usuários.

A capacidade de marcar todas as mensagens como lidas é apenas um exemplo das várias melhorias que a empresa tem feito para melhorar a experiência do usuário.

Enquanto aguarda a disponibilidade dessa nova função, os usuários podem explorar outras atualizações recentes do WhatsApp. Entre elas, estão melhorias na segurança, novas opções de personalização e ferramentas de gerenciamento de conversas que podem facilitar ainda mais o uso diário do aplicativo.

Se atente às atualizações!

Se você está ansioso para experimentar o novo recurso, fique atento às atualizações do WhatsApp e aproveite as novas funcionalidades assim que estiverem disponíveis.

Com a contínua evolução do aplicativo, o WhatsApp continua a oferecer novas maneiras de tornar a comunicação mais eficiente e personalizada para todos os usuários.

