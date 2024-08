OPORTUNIDADE ÚNICA; adicional de R$ 150 do Bolsa Família: saiba tudo sobre essa ajuda

Desde o dia 19 de agosto, um novo adicional de R$ 150 no valor do Bolsa Família está sendo depositado nas contas de milhares de beneficiários.

Ao todo, cerca de 900 mil pessoas devem receber este benefício complementar, que está sendo liberado em parcela única, válido apenas para o mês de agosto. A medida é parte de uma iniciativa do governo para reforçar a renda das famílias em situação de vulnerabilidade social.

O governo, responsável por este adicional, desembolsou R$ 136,4 milhões para incluir o chamado 13º salário do Bolsa Família. Este pagamento adicional já se tornou uma tradição, com o objetivo de apoiar as famílias de baixa renda e estimular a economia local, especialmente em períodos de maior necessidade financeira.

Em agosto, 1.575.188 famílias foram beneficiadas pelo Bolsa Família, de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).

Mais de 900 mil beneficiários contemplados com o 13º salário

Dentre o total de beneficiários, 909.893 pessoas receberam o 13º salário do Bolsa Família. No entanto, o governo estadual não detalhou quantos grupos familiares foram beneficiados, divulgando apenas o número total de pessoas que receberam o pagamento extra.

Essa medida visa garantir que um maior número de cidadãos tenha acesso a uma renda adicional, essencial para suprir necessidades básicas.

Critérios para receber o adicional

O pagamento do 13º salário do Bolsa Família segue critérios específicos, definidos pelo governo do estado de Pernambuco. Apenas os residentes do estado que estão com os dados no Cadastro Único atualizados são elegíveis.

Além disso, é necessário que os beneficiários tenham recebido o Bolsa Família por pelo menos seis meses ao longo de 2023, seja de forma intercalada ou consecutiva.

Portanto, aqueles que foram aprovados no programa apenas em 2024 não se qualificam para receber o adicional de R$ 150. O benefício complementar está vinculado ao tempo de participação no programa durante o ano anterior, reforçando a importância de manter os dados atualizados e de cumprir os requisitos mínimos estabelecidos pelo governo estadual.

Fique atento ao calendário; Veja as informações

O calendário de pagamentos do 13º salário do Bolsa Família em Pernambuco segue a ordem estabelecida a nível nacional. Assim, o valor adicional é depositado juntamente com os pagamentos regulares feitos pelo governo federal.

A média nacional do Bolsa Família para este mês é de R$ 680,00, e os pagamentos ocorrem conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do titular.

A cada dia útil, um grupo diferente de beneficiários recebe o pagamento, seguindo a sequência numérica do NIS. Nesta semana, o calendário será finalizado, conforme a tabela de datas:

NIS final 1: pagamento em 19 de agosto

NIS final 2: pagamento em 20 de agosto

NIS final 3: pagamento em 21 de agosto

NIS final 4: pagamento em 22 de agosto

NIS final 5: pagamento em 23 de agosto

NIS final 6: pagamento em 26 de agosto

NIS final 7: pagamento em 27 de agosto

NIS final 8: pagamento em 28 de agosto

NIS final 9: pagamento em 29 de agosto

NIS final 0: pagamento em 30 de agosto

Importância do 13º salário para as famílias pernambucanas

O pagamento do 13º salário do Bolsa Família é uma iniciativa importante para fortalecer a proteção social no estado de Pernambuco. Ao direcionar recursos extras para as famílias mais vulneráveis, o governo estadual busca garantir uma maior segurança financeira para os beneficiários, especialmente em momentos de dificuldade econômica.

O adicional de R$ 150 no Bolsa Família alivia temporariamente as finanças das famílias e estimula a economia local, pois os beneficiários gastam em comércio e serviços regionais. A medida reforça o compromisso de Pernambuco com a redução da pobreza e a justiça social.

O que fazer caso não receba o benefício adicional?

Os beneficiários do Bolsa Família que não receberam o 13º salário, mas acreditam que estão dentro dos critérios estabelecidos, devem procurar uma agência do Bolsa Família ou um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para esclarecimentos.

É importante verificar se todos os dados cadastrais estão atualizados no Cadastro Único, pois informações desatualizadas podem impedir o recebimento do benefício.

O governo de Pernambuco implementou o pagamento do 13º salário do Bolsa Família em agosto para apoiar as famílias mais necessitadas. As autoridades reforçam a importância de manter os dados atualizados e seguir os critérios para garantir o recebimento do benefício.

