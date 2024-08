PÉSSIMO plano! Operadoras planejam o FIM DO WHATSAPP 100% GRÁTIS no Brasil; veja só

Operadoras planejam mudanças que podem impactar o uso gratuito do WhatsApp no Brasil. Veja como essa decisão pode afetar milhões de usuários.

Uma nova movimentação das principais operadoras de telefonia no Brasil pode gerar uma grande mudança na forma como milhões de brasileiros utilizam aplicativos populares. A ideia de acabar com o acesso gratuito a plataformas como WhatsApp, TikTok e Instagram está ganhando força e pode impactar o bolso do consumidor.

Com a expansão do 5G e o crescimento constante no uso de dados móveis, as operadoras já sinalizam que o modelo atual não é mais viável financeiramente. A prática conhecida como “zero rating”, que permite o uso de aplicativos sem consumir dados da franquia, está em risco, abrindo espaço para novas formas de cobrança.

Para os usuários, isso pode significar o fim do acesso gratuito a alguns dos apps mais usados no dia a dia. A seguir, vamos explicar o que está por trás dessa possível mudança, como as operadoras estão se preparando e o impacto direto para os consumidores brasileiros.

Acesso gratuito ao WhatsApp pode estar com os dias contados no Brasil. Entenda o que está por trás dessa decisão das operadoras. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Fim do WhatsApp gratuito? O que está acontecendo?

O debate sobre o fim do acesso gratuito a aplicativos ganhou destaque após declarações do presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Carlos Baigorri, durante a MWC 2024.

De acordo com ele, as operadoras estão reavaliando a prática de “zero rating”, que há anos permite que os usuários utilizem apps como WhatsApp sem gastar dados do seu plano.

As maiores operadoras do país, como Claro, TIM, Vivo e Algar Telecom, defendem que a atual configuração de tarifas e modelos de negócios precisa ser revisada.

Em julho, essas empresas publicaram uma carta aberta pedindo uma redistribuição dos custos para manter a infraestrutura de internet, sugerindo que gigantes como Google e Meta devem contribuir para a manutenção dos serviços.

Como essa mudança pode afetar os consumidores?

O cenário atual ainda não está completamente definido, mas alguns sinais indicam que os dias de acesso ilimitado a certos aplicativos podem estar contados.

A Claro, por exemplo, já começou a retirar benefícios de uso ilimitado em novos planos. A expectativa é que outras operadoras sigam o mesmo caminho, ajustando suas ofertas para incluir cobrança específica por acesso a determinados conteúdos.

Para os consumidores, isso significa que, no futuro, o uso de aplicativos como WhatsApp, TikTok e Instagram pode começar a consumir a franquia de dados.

Em suma, esse tipo de mudança obrigaria muitos usuários a rever seus hábitos de consumo ou a optar por pacotes de dados maiores para manter o mesmo nível de uso.

Operadoras reavaliam suas estratégias de mercado

As empresas de telecomunicações estão passando por um processo de adaptação diante dos desafios impostos pela era digital e pelo crescimento exponencial no uso de dados.

Com a chegada do 5G e o aumento projetado no consumo de dados por celular na América Latina, que deve quadruplicar até 2028, o modelo de negócios atual está se tornando insustentável para as operadoras.

Algumas estratégias que estão sendo consideradas incluem:

Fim do zero rating para aplicativos populares;

Criação de pacotes de dados específicos para certos apps;

Adoção de tarifas segmentadas para diferentes tipos de conteúdo.

Quais são as perspectivas?

O fim do zero rating seria uma grande mudança para os consumidores, que estão acostumados a acessar aplicativos como WhatsApp sem se preocupar com o consumo de dados.

A transição para um modelo em que todos os apps consomem a franquia de dados exige uma comunicação clara por parte das operadoras, para que os usuários estejam cientes das novas condições e possam se planejar.

A Anatel também está atenta a essa movimentação e busca garantir que qualquer mudança respeite os direitos dos consumidores.

No entanto, o caminho parece apontar para um futuro onde a gratuidade para certos serviços digitais se tornará cada vez mais rara.

