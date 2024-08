Calor para uns, frio MÁXIMO para outros! 3 regiões no Brasil viverão frio INTENSO + CHUVAS; veja

Três regiões do Brasil enfrentarão frio intenso e chuvas nos próximos dias. Veja como a frente fria vai impactar o clima em diferentes estados.

O clima no Brasil está prestes a sofrer mudanças drásticas nos próximos dias, com temperaturas despencando em algumas regiões enquanto outras enfrentam calor extremo. Essa variação climática está sendo impulsionada por uma frente fria de origem polar, que vem trazendo instabilidade e mudanças bruscas para várias partes do país.

Com alertas já emitidos, a população de diferentes estados precisa se preparar para enfrentar condições adversas. Além da queda nas temperaturas, chuvas fortes e até neve podem ocorrer em locais específicos. O cenário exige atenção redobrada, sobretudo para quem vive em áreas propensas a essas mudanças climáticas.

Nas linhas a seguir, veja como essas condições climáticas irão se desenrolar, quais regiões estão sob maior risco e o que esperar nos próximos dias. Acompanhe as informações e prepare-se para os desafios que o clima pode trazer.

Frio intenso e chuvas atingem três regiões do Brasil nesta semana. Confira quais áreas estão sob alerta e os riscos envolvidos. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quedas de temperatura congelantes são confirmadas em 3 regiões

Uma frente fria com origem na Argentina está impactando fortemente o Brasil, trazendo frio intenso para o Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste.

A massa de ar polar que se desloca em direção ao território brasileiro já provocou uma queda significativa nas temperaturas em estados como Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

Em algumas localidades, a sensação térmica chegou a ser negativa, com destaque para as regiões serranas, onde houve até registro de neve.

As baixas temperaturas devem persistir até o final da semana, com o frio se espalhando por outras áreas, incluindo o interior de Minas Gerais e o Mato Grosso do Sul.

Quem vive nessas regiões deve se preparar para dias de clima rigoroso, com mínimas próximas de zero em várias cidades.

Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas para geadas e possíveis ventos fortes em áreas de maior altitude.

Esses fenômenos são esperados principalmente no Sul, onde a combinação de baixas temperaturas e ventos intensos pode tornar o frio ainda mais severo.

Confira:

Alerta de baixa umidade e chuvas intensas

Enquanto o Sul e parte do Sudeste enfrentam o frio, outras regiões precisam lidar com a baixa umidade e chuvas intensas.

O Inmet emitiu um alerta de perigo potencial para a baixa umidade do ar, principalmente no Centro-Oeste e em parte do Sudeste.

O cenário é mais comum em estados como Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e partes de Minas Gerais e São Paulo.

As condições de baixa umidade podem causar problemas de saúde, como ressecamento das vias respiratórias, além de aumentar o risco de incêndios florestais.

É recomendado que as pessoas nessas áreas mantenham a hidratação constante, utilizem umidificadores e evitem a exposição prolongada ao sol durante as horas mais quentes do dia.

Por outro lado, o litoral do Sudeste e algumas áreas do Norte do Brasil devem enfrentar chuvas fortes, que podem vir acompanhadas de trovoadas.

No norte do Amazonas, por exemplo, a previsão é de pancadas de chuva intensas, com ventos que podem alcançar 60 km/h.

Regiões com alerta de frio e chuvas

As três regiões mais impactadas pela frente fria e pelas chuvas são:

Região Sul: Frio intenso com temperaturas abaixo de 5°C em várias cidades, além de possibilidade de neve nas serras gaúcha e catarinense.

Frio intenso com temperaturas abaixo de 5°C em várias cidades, além de possibilidade de neve nas serras gaúcha e catarinense. Região Sudeste: Queda nas temperaturas em São Paulo, com mínima de 10°C na capital e regiões vizinhas, além de chuvas no Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Queda nas temperaturas em São Paulo, com mínima de 10°C na capital e regiões vizinhas, além de chuvas no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Região Centro-Oeste: Baixa umidade em Goiás e Mato Grosso, com risco de incêndios, e frio no Mato Grosso do Sul.

