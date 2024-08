Jogue FORA! Bala SUPER QUERIDA pelos brasileiros estão PROIBIDAS pela Anvisa

Balas populares no Brasil foram proibidas pela Anvisa devido a uma grave suspeita. Veja quais produtos estão sendo recolhidos e os riscos envolvidos.

Um dos doces favoritos de muitos brasileiros acaba de ser alvo de uma proibição pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A medida, que pegou muitos de surpresa, envolve produtos populares e conhecidos por estarem presentes em diversos lares pelo país.

O alerta foi disparado após suspeitas de contaminação envolvendo lotes específicos dessas balas, obrigando a fabricante a agir rapidamente para recolher os produtos do mercado. A situação gerou preocupação, especialmente para aqueles que costumam consumir essas guloseimas regularmente.

Nas linhas abaixo, vamos detalhar os riscos apontados, os produtos envolvidos e o que você deve fazer caso tenha algum deles em casa. Acompanhe as informações e saiba como se proteger.

Operadora de balas anuncia recolhimento imediato após alerta da Anvisa. Saiba o que levou à proibição e como evitar problemas. (Foto: divulgação).

Balinhas queridas no Brasil são proibidas pela Anvisa; o que está acontecendo?

A Anvisa decidiu proibir a comercialização de alguns lotes de balas da marca Dori após suspeitas de contaminação por salmonella.

A decisão foi oficializada no Diário Oficial da União (DOU) e envolve produtos fabricados entre 21 de junho e 10 de julho de 2024 na unidade de Rolândia, Paraná. A seguir, veja a lista dos produtos afetados:

Balas de hortelã recheada;

Bala bolete tutti frutti;

Bala hortelã mint;

Bala morango recheada;

Dori regaliz tijolo;

Bala lua cheia chantilly;

Bala iogurte 100 morango.

Em resposta, a fabricante Dori Alimentos emitiu um comunicado informando que iniciou o recolhimento voluntário dos lotes afetados.

A empresa orientou os pontos de venda a interromperem imediatamente a comercialização desses produtos e destacou que já concluiu o processo de limpeza e higienização da planta de produção.

O que fazer se você tem algum desses produtos?

Se você possui alguma das balas mencionadas em casa, a recomendação é não consumi-las. A empresa disponibilizou um canal de atendimento para os consumidores entrarem em contato e obterem orientações sobre como proceder.

O atendimento está disponível pelo telefone 0800 707 4077 ou pelo e-mail sac@dori.com.br. Além disso, a Dori afirma que todos os outros produtos da marca, fora dos lotes e datas mencionadas, são considerados seguros para o consumo.

Riscos da contaminação por salmonella

A salmonella é uma bactéria que pode causar intoxicação alimentar e, em casos mais graves, resultar em infecções severas e até mesmo morte.

A transmissão ocorre por meio da ingestão de alimentos contaminados com fezes de animais, como aves, suínos e bovinos.

Em humanos, a contaminação pode gerar uma série de sintomas desconfortáveis, que podem surgir entre seis e 72 horas após o consumo do alimento contaminado. Os sintomas mais comuns incluem:

Diarreia;

Vômitos;

Febre moderada;

Dor abdominal;

Mal-estar geral;

Cansaço;

Perda de apetite;

Calafrios.

Como identificar produtos contaminados?

Além das orientações de não consumir os lotes citados, os consumidores devem estar atentos à procedência dos produtos que compram.

Caso tenha adquirido as balas recentemente, é recomendável verificar a data de fabricação e o lote impresso na embalagem. Produtos comprados fora do período de risco (21 de junho a 10 de julho de 2024) estão fora do alerta.

