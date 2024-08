Paciente de Elon Musk joga Counter Strike com “chip no cérebro”

Paciente da Neuralink Joga Counter-Strike com Implante Cerebral: avanços e Desafios.

No final de janeiro de 2024, Elon Musk anunciou um marco significativo para a Neuralink: a instalação bem-sucedida do primeiro implante cerebral em humanos.

Desde então, a empresa tem avançado com seus experimentos, incluindo o caso de Noland Arbaugh, o primeiro paciente que já estava em acompanhamento. Recentemente, a Neuralink introduziu um segundo paciente, Alex, que recebeu seu implante há algumas semanas e está começando a mostrar resultados promissores.

Alex, que sofreu uma lesão na medula espinhal similar à de Arbaugh, teve alta no dia seguinte à cirurgia e sua recuperação foi descrita como “sem intercorrências”. De acordo com a Neuralink, Alex já está usando softwares avançados, como programas de design 3D, e também jogando videogames como “Counter-Strike 2”.

A Neuralink introduziu um segundo paciente, Alex, que recebeu seu implantes e está começando a mostrar resultados promissores.(Foto: Google Creative Commons / Noticiadamanha.com.br).

Um avanço notável; interação com aplicativos

A capacidade de controlar o cursor e interagir com aplicativos com a mente é um avanço notável, principalmente para alguém que antes usava um controle adaptado, o Quadstick, para jogos.

Um aspecto impressionante do progresso de Alex é a velocidade com que ele começou a controlar o cursor com sua mente.

Em apenas cinco minutos após a ativação do implante, Alex conseguiu manipular o cursor com precisão, superando a velocidade e a precisão alcançadas com outras tecnologias assistivas. Além disso, Alex usou seu implante para projetar e imprimir um suporte personalizado para o carregador do implante, demonstrando a eficácia do sistema para tarefas complexas como o design em 3D.

Melhoria nas funcionalidades; objetivo da Neuralink

A Neuralink está trabalhando para melhorar a funcionalidade do implante, focando em aprimorar a integração dos movimentos pretendidos com diferentes comandos do mouse. Isso inclui ações como deslizar, ampliar e arrastar, que são essenciais para uma ampla gama de tarefas computacionais e de design.

Esse desenvolvimento é crucial para transformar a tecnologia em uma ferramenta eficaz para a realização de tarefas do dia a dia e atividades criativas.

A Neuralink enfrentou desafios com seu primeiro paciente, que teve problemas de conectividade devido à soltura de fios causada por pneumocefalia, uma condição com bolsas de ar no crânio. Apesar dos problemas temporários de desempenho, a empresa estabilizou a situação e restaurou o funcionamento do implante.

Precauções adicionais; evitando problemas

Para evitar problemas semelhantes no segundo implante, a equipe cirúrgica da Neuralink tomou precauções adicionais, incluindo a redução do movimento cerebral durante a cirurgia e a minimização do espaço entre o implante e a superfície cerebral.

Essas medidas parecem ter sido eficazes, com a empresa relatando a ausência de retração de fios no segundo paciente, o que representa um avanço significativo na estabilidade do implante.

O futuro da Neuralink inclui a decodificação de cliques e intenções de movimento para aprimorar a interação e resposta. A empresa também está desenvolvendo tecnologias que permitirão controlar braços robóticos e cadeiras de rodas, aumentando a independência dos usuários. Esses avanços ampliam as aplicações dos implantes cerebrais e prometem melhorias significativas na qualidade de vida dos pacientes.

Transformando a vida dos pacientes com tecnologia inovadora e novas possibilidades

Em resumo, os avanços recentes da Neuralink representam um passo significativo para a tecnologia de implantes cerebrais, mostrando que é possível transformar a vida dos pacientes com soluções inovadoras.

À medida que a empresa continua a desenvolver e refinar sua tecnologia, o potencial para novos usos e melhorias continua a crescer, oferecendo novas esperanças para aqueles que buscam uma maior independência e integração com o mundo ao seu redor.

