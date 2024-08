ALERTA: Banco do Brasil emite comunicado para quem tem conta-corrente o poupança! Saiba o que fazer

As pessoas devem evitar compartilhar informações pessoais, utilizar senhas fortes e verificar a autenticidade de sites e e-mails para se proteger na internet.

O Banco do Brasil é uma das instituições financeiras mais antigas e importantes do Brasil, fundado em 1808. Com uma vasta rede de agências e uma forte presença digital, o banco oferece uma ampla gama de produtos e serviços financeiros para indivíduos e empresas.

Além de operações bancárias tradicionais, como contas-correntes, poupança e empréstimos, o Banco do Brasil também atua no mercado de investimentos, seguros e cartões de crédito. Sua presença internacional permite atender clientes em diversas partes do mundo, ampliando suas operações além das fronteiras nacionais.

Ele tem um papel relevante no apoio ao desenvolvimento econômico e social do país, especialmente através de linhas de crédito voltadas para o agronegócio, pequenas e médias empresas, e programas sociais. Sua história e atuação fazem dele um pilar na estrutura financeira do Brasil.

Golpes cibernéticos: uma ameaça crescente

Nos últimos anos, os crimes cibernéticos têm se tornado cada vez mais sofisticados, com criminosos inovando suas técnicas para explorar vulnerabilidades e obter vantagens financeiras ilícitas.

O Banco do Brasil emitiu um comunicado direcionado a seus clientes com contas-correntes e poupanças, alertando sobre um aumento significativo de golpes cibernéticos.

A instituição financeira enfatiza a necessidade de cautela ao utilizar o aplicativo e destaca a importância de medidas preventivas para evitar cair nas mãos de criminosos.

Como os golpistas agem?

Os criminosos utilizam softwares de acesso remoto para invadir dispositivos móveis, geralmente se passando por funcionários de bancos e convencendo as vítimas a instalar softwares maliciosos.

Após a instalação, os criminosos têm acesso total ao celular da vítima, podendo visualizar informações confidenciais e realizar transações financeiras sem autorização.

Sinais de alerta para golpes em contas bancárias

É fundamental estar atento a alguns sinais que podem indicar um golpe em andamento:

Ligações suspeitas

Instituições financeiras legítimas não solicitam informações pessoais por telefone e não pedem para instalar softwares no seu celular.

Desconfie de ligações que pressionam por uma resposta imediata ou exigem ações urgentes.

Mensagens com links

Evite clicar em links suspeitos recebidos por WhatsApp, SMS ou e-mail.

Links podem conter softwares maliciosos que infectam seu dispositivo.

Solicitação de dados pessoais

Nunca forneça seus documentos, números e senhas de contas, nem códigos de segurança por telefone ou mensagem.

Instituições financeiras confiáveis não solicitam essas informações por esses canais.

Proteja-se contra golpes: dicas essenciais

Para se proteger de golpes e garantir a segurança de suas contas bancárias, siga as seguintes dicas:

Verifique a identidade do contato: antes de fornecer qualquer informação, verifique a identidade do contato por meio de um canal oficial do banco.

antes de fornecer qualquer informação, verifique a identidade do contato por meio de um canal oficial do banco. Utilize um aplicativo de antivírus: mantenha seu dispositivo seguro com um aplicativo de antivírus atualizado.

mantenha seu dispositivo seguro com um aplicativo de antivírus atualizado. Não clique em links suspeitos: evite clicar em links suspeitos, especialmente se não tiver certeza da origem.

O golpe do “PIX errado”

Criado em 2020, o PIX se tornou uma ferramenta popular para transferências e pagamentos rápidos. No entanto, a praticidade do PIX também atraiu criminosos, que se aproveitam do Mecanismo Especial de Devolução (MED) para aplicar o golpe do “PIX errado”.

Nesse golpe, o criminoso simula uma transferência errada para a vítima, que, por boa fé, efetua a devolução, permitindo que o criminoso obtenha acesso aos seus fundos. Mais de 2,5 milhões de brasileiros já foram vítimas desse golpe.

Fique atento e proteja seu dinheiro

A conscientização contínua e a adoção rigorosa de medidas preventivas são absolutamente essenciais para evitar ser vítima de golpes e fraudes online. Desconfie de qualquer solicitação suspeita, especialmente aquelas que pedem informações pessoais ou financeiras de forma inesperada.

Mantenha-se vigilante e proteja seus dados pessoais, utilizando senhas fortes e únicas, além de ativar a autenticação em dois fatores sempre que possível. Instale e mantenha aplicativos de segurança atualizados para garantir a proteção integral do seu dispositivo contra malwares e tentativas de invasão.

Ao seguir essas dicas práticas e estar sempre atento às possíveis ameaças, você pode navegar no mundo digital com muito mais segurança, confiança e tranquilidade.

