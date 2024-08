QUE AZAR! 3 signos terão muitas COMPLICAÇÕES nesta semana

Três signos enfrentarão desafios nas próximas semanas, segundo o baralho cigano. Veja como lidar com esse período e se proteger das adversidades.

O ciclo astrológico está sempre em movimento, trazendo novas energias e desafios para cada signo. Com a entrada do Sol em Virgem, um período de análise e organização toma conta, mas nem tudo é tão simples.

O baralho cigano, um oráculo tradicional que revela tendências espirituais e emocionais, aponta que três signos específicos devem se preparar para um período mais desafiador. Segundo as leituras da oraculista Tatiana Marinho, do Astrocentro, essa fase exigirá cautela, paciência e resiliência.

Dito isso, nas linhas a seguir, você vai descobrir quais são esses signos e como cada um pode enfrentar os obstáculos previstos. As cartas revelam mensagens importantes e conselhos que, se seguidos, podem ajudar a minimizar os impactos dessa fase menos favorável.

Uma fase difícil aguarda três signos, com alerta de obstáculos e perdas. Entenda o que o baralho cigano revela sobre esse momento. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

AZAR à vista para 3 signos

Confira:

1. Gêmeos

As cartas para Gêmeos indicam um período de alerta. O baralho revelou as cartas O Rato, A Chave e O Sol, que trazem mensagens claras sobre o que está por vir:

O Rato : simboliza perda de energia, recursos ou até de oportunidades. Essa carta sugere que Gêmeos precisa ser cuidadoso com o excesso de distrações e evitar dispersar esforços em muitas direções.

: simboliza perda de energia, recursos ou até de oportunidades. Essa carta sugere que Gêmeos precisa ser cuidadoso com o excesso de distrações e evitar dispersar esforços em muitas direções. A Chave : indica que, apesar das dificuldades, a solução para os problemas está ao alcance. Gêmeos precisa focar no que realmente importa e evitar se envolver em situações que não trarão benefícios.

: indica que, apesar das dificuldades, a solução para os problemas está ao alcance. Gêmeos precisa focar no que realmente importa e evitar se envolver em situações que não trarão benefícios. O Sol: traz a luz no fim do túnel, garantindo que, com concentração e determinação, o sucesso é possível. O segredo é manter a mente clara e não se deixar abalar por pequenos contratempos.

Para Gêmeos, o grande desafio será administrar o tempo e a energia, evitando o excesso de tarefas simultâneas e focando no que realmente pode trazer resultados positivos.

2. Sagitário

Para Sagitário, as cartas revelam uma combinação de influências que demandam atenção redobrada. As cartas A Serpente, O Cavaleiro e O Cão trazem avisos importantes:

A Serpente : simboliza traição, astúcia e enganos. Sagitário deve ficar atento a pessoas que aparentam ser confiáveis, mas que podem estar agindo de maneira dissimulada.

: simboliza traição, astúcia e enganos. Sagitário deve ficar atento a pessoas que aparentam ser confiáveis, mas que podem estar agindo de maneira dissimulada. O Cavaleiro : sugere movimento e novidades, mas também reforça a necessidade de ação rápida diante dos desafios. Não hesite em cortar relações ou situações que possam prejudicar seu caminho.

: sugere movimento e novidades, mas também reforça a necessidade de ação rápida diante dos desafios. Não hesite em cortar relações ou situações que possam prejudicar seu caminho. O Cão: simboliza lealdade, destacando a importância de confiar em amigos verdadeiros. Nesse período, valorize quem sempre esteve ao seu lado e evite se deixar levar por aparências.

Para Sagitário, o período é propício para revisar as relações pessoais e identificar quem realmente merece sua confiança. Mantenha-se próximo de pessoas leais e esteja preparado para tomar decisões rápidas.

3. Aquário

Para os aquarianos, as cartas A Lua, O Caminho e Os Ventos apontam um momento de incertezas e escolhas difíceis:

A Lua : indica um período de confusão e sensibilidade aumentada. A intuição será a principal aliada de Aquário, ajudando a tomar decisões em meio a cenários nebulosos.

: indica um período de confusão e sensibilidade aumentada. A intuição será a principal aliada de Aquário, ajudando a tomar decisões em meio a cenários nebulosos. O Caminho : mostra que decisões importantes precisarão ser feitas, e que as escolhas de agora impactarão o futuro. Aquário deve analisar bem as opções e não agir por impulso.

: mostra que decisões importantes precisarão ser feitas, e que as escolhas de agora impactarão o futuro. Aquário deve analisar bem as opções e não agir por impulso. Os Ventos: representam mudanças rápidas e inesperadas. Embora tragam incerteza, é importante lembrar que toda fase difícil passa e, com ela, surgem novas oportunidades.

Para Aquário, o segredo será confiar mais na intuição e estar preparado para fazer escolhas que possam definir o rumo dos próximos meses. As mudanças são inevitáveis, mas com calma e reflexão, é possível atravessar esse período com sabedoria.

