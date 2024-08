Novidades QUENTÍSSIMAS do WhatsApp deixa usuários 100% animados

Novas funções do WhatsApp prometem aumentar a privacidade e segurança dos usuários. Veja como o app vai mudar a forma de compartilhar contatos.

Os usuários do WhatsApp estão cada vez mais animados com as novas funcionalidades anunciadas. Recentemente, a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, revelou uma série de atualizações que incluem a criação de nomes de usuário, algo similar ao “arroba” usado em redes sociais.

Com essa mudança, a privacidade ganha um grande reforço, já que será possível trocar o número de telefone por um @nome ao compartilhar o contato. Essa atualização vem acompanhada de outra novidade incrível: a possibilidade de bloquear mensagens de desconhecidos utilizando um PIN exclusivo.

A seguir, conheça essas novas funções em detalhes. Saiba como elas vão funcionar, e o que você precisa saber para aproveitar ao máximo essas novidades assim que estiverem disponíveis.

WhatsApp lança novidades que animam usuários, incluindo o uso de nome de usuário e um PIN de segurança. Entenda como essas mudanças funcionam. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona o novo nome de usuário no WhatsApp?

O principal destaque entre as novidades é a possibilidade de criar um nome de usuário, ou seja, um “arroba” para substituir o número de telefone.

Com essa função, ao invés de compartilhar o seu número, você poderá simplesmente passar o seu @nome para novos contatos, garantindo uma camada extra de privacidade.

Aqueles que já possuem uma conversa ativa com você ainda conseguirão visualizar o seu número de telefone.

No entanto, para novas interações, será possível escolher entre compartilhar apenas o seu apelido ou liberar o número conforme a necessidade.

Veja também:

Como o PIN de segurança protege contra desconhecidos?

Outra função em destaque é o PIN de segurança que pode ser associado ao seu nome de usuário. Essa ferramenta garante que, para que alguém envie uma mensagem pela primeira vez ao seu @nome, será necessário inserir um código de quatro dígitos que você fornecer.

Vale destacar que o PIN utilizado para essa função será exclusivo e não poderá ser o mesmo da verificação em duas etapas, garantindo maior segurança.

A ideia é bloquear o acesso de pessoas desconhecidas sem interferir nas conversas já existentes no aplicativo. Isso significa que seus contatos frequentes continuarão podendo se comunicar normalmente, sem a necessidade de inserir o PIN.

Esse novo recurso tem tudo para ser uma solução eficiente contra os famosos “robôs” que costumam enviar mensagens em massa e outros tipos de comunicação não solicitada.

Quando essas novidades estarão disponíveis?

As novas funcionalidades ainda estão em fase de testes e, por enquanto, estão disponíveis apenas para usuários do programa Google Play Beta.

A Meta ainda não confirmou uma data oficial para o lançamento global, nem especificou se os usuários de iPhones também terão acesso a essas atualizações.

No entanto, a expectativa é grande, e tudo indica que em breve essas ferramentas estarão disponíveis para todos.

Veja também: