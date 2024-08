URGENTE: BPC na corda bamba! INSS inicia o chamado PENTE-FINO; confira

O Benefício de Prestação Continuada (BPC), garantido pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), é um importante auxílio para idosos com 65 anos ou mais.

Em 2023, mais de R$ 84 bilhões foram destinados ao pagamento deste benefício, segundo dados do Portal da Transparência do Governo. No entanto, para garantir que apenas os verdadeiramente elegíveis recebam o BPC, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realiza revisões periódicas, conhecidas como “pente-fino”, que tiveram início em um novo ciclo em agosto de 2024.

O advogado especialista em benefícios do INSS, André Beschizza, explica que o pente-fino consiste em um rigoroso cruzamento de dados dos beneficiários com outras bases de informação.

O objetivo principal desse processo é combater fraudes e assegurar que os recursos públicos sejam destinados apenas àqueles que atendem aos critérios estabelecidos pela legislação. Segundo Beschizza, a revisão é essencial para manter a integridade do sistema de assistência social e reduzir gastos públicos desnecessários.

Como funciona o pente-fino do BPC

O pente-fino do INSS foca em benefícios concedidos há mais de dois anos, exigindo dos beneficiários a atualização de dados e possível apresentação de documentos adicionais. É importante estar atento às comunicações do INSS, pois, em alguns casos, uma nova perícia médica pode ser necessária para confirmar a continuidade do benefício.

As convocações do pente-fino são feitas por meio de cartas enviadas ao endereço registrado pelo beneficiário. Além disso, o INSS também utiliza mensagens de texto (SMS) e notificações no aplicativo Meu INSS para comunicar seus segurados.

Dessa forma, manter os dados pessoais atualizados, especialmente o endereço e o número de telefone, é fundamental para não perder notificações importantes. Beneficiários que não responderem à convocação ou não apresentarem a documentação exigida podem ter seu benefício suspenso.

Acompanhando as notificações; confira

Para evitar surpresas desagradáveis, os beneficiários devem verificar regularmente suas notificações no aplicativo Meu INSS. A plataforma permite acessar informações detalhadas sobre o status do benefício e quaisquer revisões em andamento.

Ao fazer login, basta clicar nas opções “Consulta de Benefícios” ou “Verificar Revisão de Benefício” para verificar se há alguma pendência. É importante agir prontamente ao receber uma notificação para evitar a suspensão do benefício.

O que fazer em caso de suspensão do BPC

Se o benefício do BPC for suspenso, o beneficiário deve, primeiramente, consultar o aplicativo Meu INSS ou ligar para o telefone 135 para entender o motivo da suspensão. A suspensão pode ocorrer devido a inconsistências nos dados ou à falta de documentação.

Nesses casos, é essencial atualizar as informações pessoais e enviar todos os documentos exigidos pelo INSS. Seguir as instruções fornecidas pelo INSS é crucial para regularizar a situação e evitar a perda definitiva do benefício.

Se o benefício for suspenso por falta de documentos, o beneficiário deve fornecer laudos médicos, exames e comprovantes de renda, conforme orientação do INSS. Caso a suspensão seja considerada injusta, pode-se recorrer com a ajuda de um advogado especializado para elaborar um recurso ou entrar com ação judicial.

Prevenina a suspensão do Benefício

Para minimizar o risco de suspensão do BPC, é importante que os beneficiários mantenham toda a documentação em dia. Isso inclui laudos médicos emitidos recentemente, comprovantes de tratamentos e receitas médicas, além de documentos que comprovem a renda familiar.

Ter esses documentos atualizados não apenas facilita o processo de revisão, mas também demonstra ao INSS que o beneficiário continua atendendo aos critérios de elegibilidade.

André Beschizza destaca que o INSS não suspende benefícios sem aviso prévio, mas é crucial que os beneficiários respondam rapidamente às convocações e enviem a documentação solicitada. Ignorar esses avisos ou não apresentar os documentos necessários pode levar à suspensão do benefício.

Garanta a manutenção do benefício e contribua para um sistema de assistência social justo

O pente-fino do BPC é uma medida essencial para assegurar que os recursos destinados à assistência social cheguem a quem realmente precisa.

Para evitar a suspensão do benefício, os beneficiários devem manter seus dados atualizados, responder prontamente às convocações do INSS e garantir que toda a documentação necessária esteja em ordem. Com essas medidas, é possível continuar usufruindo do BPC e contribuir para um sistema de assistência social mais justo e eficiente.

