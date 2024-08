R$ 100… R$ 500? Consulte e descubra o quanto em DINHEIRO EXTRA será liberado para o seu CPF

Consulta liberada para o quanto em dinheiro extra será depositado no seu CPF. Veja quem tem prioridade e como verificar sua restituição.

Uma excelente notícia para quem está aguardando por um dinheiro extra: a Receita Federal liberou a consulta para o 4º lote da restituição do Imposto de Renda, e muitos brasileiros já podem verificar quanto será creditado em suas contas. O pagamento está previsto para o dia 30 de agosto.

O Imposto de Renda é um tributo que todo ano envolve milhões de brasileiros. Ao realizar a declaração anual, o contribuinte informa à Receita seus rendimentos e despesas, o que define se haverá saldo a ser restituído.

Abaixo, entenda como funciona essa restituição, quem tem prioridade no recebimento e como você pode consultar o valor que será liberado para o seu CPF. Se você está na expectativa de receber essa quantia, continue acompanhando e descubra como acessar as informações com facilidade.

Quem tem direito à restituição do Imposto de Renda?

A restituição do Imposto de Renda é um valor devolvido ao contribuinte quando ele pagou mais imposto do que deveria durante o ano anterior.

Esse crédito ocorre após o processamento da declaração, onde são considerados os rendimentos, as despesas dedutíveis e os impostos já pagos. Quanto maior a diferença a favor do contribuinte, maior será o valor restituído.

Todavia, nem todos recebem a restituição ao mesmo tempo. Existe uma lista de prioridades definida pela Receita Federal que organiza quem receberá primeiro. Entre os grupos prioritários, estão:

Idosos acima de 80 anos;

Idosos entre 60 e 79 anos;

Pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave;

Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério.

Após esses grupos, a restituição é liberada para contribuintes que optaram pelo modelo de declaração pré-preenchida e pela restituição via Pix.

Para os demais contribuintes, a restituição ocorre conforme a ordem de entrega das declarações. Vale lembrar que, se você ainda não receber neste lote, há mais uma oportunidade no 5º e último lote, previsto para 30 de setembro.

Como consultar o valor a ser restituído?

Se você deseja saber se está entre os contemplados deste mês, o processo de consulta é simples e rápido.

A Receita Federal disponibiliza um portal onde você pode verificar o valor a ser liberado e em qual lote sua restituição está programada. Confira o passo a passo para realizar a consulta:

Acesse o site da Receita Federal ( https://www.gov.br/receitafederal );

); Clique na opção “Meu Imposto de Renda”;

No menu de serviços, selecione “Consultar minha restituição”;

Informe o seu CPF, data de nascimento e código de verificação.

O sistema mostrará se você está incluído no 4º lote e o valor exato que será depositado no dia 30 de agosto. Além disso, é possível verificar o histórico das restituições anteriores, caso você tenha direito a valores de outros anos.

O que fazer se o dinheiro extra não for liberado neste lote?

Se, ao realizar a consulta, você perceber que não está incluído neste 4º lote, não se preocupe. Ainda há a possibilidade de receber no 5º lote, que encerra as restituições deste ano.

Caso a sua restituição não seja liberada nem nessa última etapa, é recomendável verificar possíveis pendências ou erros na sua declaração.

Para isso, você pode acessar o portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte) e conferir o status da sua declaração. Qualquer inconsistência pode ser corrigida e, assim, você garante o recebimento dos valores pendentes.

