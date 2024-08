Tchau CALOR! Frente fria promete fazer as temperaturas DESPENCAREM

Frente fria chega ao Brasil e derruba as temperaturas em várias regiões. Confira quais capitais serão mais afetadas e como ficará o clima nos próximos dias.

Uma frente fria intensa está a caminho e promete trazer um alívio para quem já estava cansado do calor. Com origem no sul do Brasil, essa massa de ar polar vai derrubar as temperaturas em várias regiões. A previsão é que, a partir deste fim de semana, o clima mude drasticamente, com quedas bruscas de temperatura.

Esse fenômeno é causado por um ciclone extratropical que já está atuando. Os ventos gelados desse sistema devem avançar pelo Brasil, empurrando a onda de calor e trazendo o frio para áreas que estavam com temperaturas elevadas até agora.

Além da queda nos termômetros, o encontro entre o ar quente e a frente fria pode gerar temporais em algumas regiões, com possibilidade de granizo e ventos fortes. Nesse contexto, os próximos dias devem ser marcados por um clima mais ameno, com a volta dos casacos e cobertores.

Uma frente fria promete mudar drasticamente o tempo neste fim de semana. Veja o impacto nas principais capitais e o que esperar. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quais serão as regiões mais afetadas pela frente fria?

O impacto da frente fria será mais intenso no Sul do Brasil, com temperaturas despencando em cidades como Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba.

Nessas localidades, a mudança já começa a ser sentida nesta semana, com máximas que antes passavam dos 30ºC caindo para menos de 15ºC.

Em Porto Alegre, por exemplo, a previsão para o sábado é de 14ºC, com mínima de 7ºC. Em Curitiba, os termômetros podem chegar a 5ºC no domingo, trazendo um frio típico de inverno.

Já no Sudeste, as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro também serão impactadas, embora em menor intensidade.

Na capital paulista, a máxima que estava em torno de 32ºC nesta semana cairá para 15ºC no domingo, com a mínima chegando a 9ºC.

No Rio de Janeiro, apesar do calorão, a expectativa é que a temperatura também sofra uma queda, com o sábado marcando 24ºC como máxima, uma mudança considerável para a região.

Veja:

Riscos de temporais e mudanças no clima

Além da queda nas temperaturas, o avanço dessa frente fria traz consigo o risco de temporais, especialmente no Sul do Brasil.

A combinação do ar quente com a chegada da massa polar pode provocar chuvas intensas, rajadas de vento de até 90 km/h e até mesmo granizo em algumas áreas.

Os meteorologistas alertam para a possibilidade de pancadas de chuva forte no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná já a partir desta quinta-feira.

Esses temporais devem se concentrar principalmente na região da grande Porto Alegre, oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná.

Para os moradores dessas áreas, é importante ficar atento aos alertas climáticos e se preparar para condições adversas nos próximos dias.

No Sudeste e Centro-Oeste, a passagem da frente fria trará um alívio no calor, mas com menor intensidade de chuvas.

Previsão do tempo nas principais capitais

Confira como ficará a temperatura nas principais capitais nos próximos dias:

São Paulo (SP):

Quinta-feira (22): máxima de 32ºC, mínima de 15ºC

Sábado (24): máxima de 24ºC, mínima de 14ºC

Domingo (25): máxima de 15ºC, mínima de 9ºC

Rio de Janeiro (RJ):

Quinta-feira (22): máxima de 34ºC, mínima de 16ºC

Sábado (24): máxima de 29ºC, mínima de 20ºC

Domingo (25): máxima de 24ºC, mínima de 16ºC

Porto Alegre (RS):

Quinta-feira (22): máxima de 25ºC, mínima de 16ºC

Sábado (24): máxima de 14ºC, mínima de 7ºC

Domingo (25): máxima de 14ºC, mínima de 5ºC

Florianópolis (SC):

Quinta-feira (22): máxima de 26ºC, mínima de 17ºC

Sábado (24): máxima de 17ºC, mínima de 12ºC

Domingo (25): máxima de 17ºC, mínima de 10ºC

Curitiba (PR):

Quinta-feira (22): máxima de 31ºC, mínima de 14ºC

Sábado (24): máxima de 15ºC, mínima de 10ºC

Domingo (25): máxima de 12ºC, mínima de 5ºC

