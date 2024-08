Nova lista de CPF com dinheiro para receber em setembro; veja se você está nela

Em setembro, muitos brasileiros podem ter uma boa surpresa ao descobrir que têm dinheiro para receber usando apenas o número do CPF.

Em meio a um cenário econômico desafiador, muitos brasileiros podem não saber que têm dinheiro extra esperando para ser resgatado. O uso do CPF para recuperar esses valores não envolve riscos, fraudes ou ilegalidades.

Trata-se de iniciativas legítimas promovidas pelo governo federal e por governos estaduais, que visam facilitar o acesso a recursos financeiros esquecidos em contas bancárias ou recompensar os consumidores por suas compras.

Essas iniciativas incluem o Sistema de Valores a Receber (SVR), administrado pelo Banco Central, e programas de incentivo como o CPF na Nota, disponíveis em diversos estados. Essas ações têm como objetivo devolver dinheiro aos cidadãos, oferecendo uma forma simples e segura de consultar e resgatar esses valores.

Existem, pelos menos, duas formas de usar o CPF para resgatar dinheiro. São formas legais, oferecidas pelo governo federal ou pelos governos estaduais.(Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O Sistema de valores a receber do Banco Central

O Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central é uma das principais maneiras de consultar e resgatar dinheiro. Este sistema foi criado para devolver valores que foram deixados para trás em contas bancárias de diversas instituições financeiras. Segundo o Banco Central, até o início de agosto de 2024, ainda existem aproximadamente R$ 8,51 bilhões disponíveis para resgate por meio do SVR.

Esses valores incluem quantias esquecidas em contas correntes e poupanças, contas de pagamento, tarifas cobradas indevidamente, parcelas de empréstimos quitados com garantias e até mesmo cotas de consórcios finalizados.

A maioria dos beneficiários (61%) pode sacar até R$ 10, enquanto 25,06% têm direito a valores entre R$ 10,01 e R$ 100. Cerca de 10% podem resgatar entre R$ 100,01 e R$ 1 mil, e apenas 1,8% podem sacar mais de R$ 1 mil. Para verificar se há algum valor disponível, basta consultar o site oficial do Banco Central com o CPF.

Como consultar o SVR e resgatar os valores

Para consultar o Sistema de Valores a Receber e verificar se você possui algum valor disponível, basta acessar o site oficial do Banco Central e informar o seu CPF. É importante destacar que, para realizar a consulta e o resgate, é necessário ter uma conta Gov.br com nível de segurança ouro ou prata.

Caso você ainda não possua uma conta com esse nível, basta acessar o portal Gov.br e seguir os passos para elevar a segurança da sua conta. Esse procedimento inclui a validação de dados pessoais e pode ser concluído em poucos minutos.

Programa CPF na nota: dinheiro e descontos em impostos

Outra forma de obter benefícios usando o CPF é por meio do programa CPF na Nota, disponível em diversos estados brasileiros. Ao solicitar a inclusão do seu CPF nas notas fiscais de suas compras, você pode participar de sorteios e ganhar prêmios em dinheiro. Além disso, em alguns estados, essa ação também garante descontos em impostos como o IPVA e o IPTU.

Por exemplo, o estado de Minas Gerais lançou recentemente o programa Nota Fiscal Mineira, que oferece premiações em dinheiro para os consumidores que incluírem o CPF nas notas fiscais de suas compras. Em São Paulo, Alagoas, Paraná, Goiás e Rondônia, além das premiações, os consumidores podem receber descontos no valor do IPVA.

Já em cidades como Manaus (AM) e Salvador (BA), o programa CPF na Nota permite que os consumidores obtenham abatimentos no valor do IPTU.

Você também pode gostar:

Como participar dos programas de premiação do CPF na nota?

Para participar dos programas de premiação que utilizam o CPF na nota fiscal, os consumidores precisam seguir algumas etapas simples. Primeiramente, é necessário solicitar a inclusão do CPF em todas as compras realizadas.

Em seguida, o consumidor deve se cadastrar no site oficial do programa de sua localidade, onde poderá acompanhar seus pontos, bilhetes para sorteios e saldo disponível. É essencial verificar as regras de participação de cada estado ou município, já que elas podem variar.

Os valores acumulados pelos consumidores podem ser resgatados diretamente para a conta bancária ou usados para abatimento de impostos, dependendo do programa. Essa prática incentiva a formalização das compras e oferece aos consumidores valores extras ou descontos significativos.

A importância da consulta regular e atualização dos dados

Manter-se informado sobre essas oportunidades de resgate de dinheiro é essencial para não deixar passar a chance de receber um valor extra.

É recomendável que os consumidores realizem consultas regulares no Sistema de Valores a Receber e mantenham seus cadastros atualizados nos programas de nota fiscal de seus estados.

Além disso, a atualização dos dados pessoais no portal Gov.br, para garantir uma conta de nível ouro ou prata, é fundamental para acessar os serviços e garantir que o processo de resgate seja realizado de forma segura e eficiente.

Oportunidades reais para renda extra em Setembro

A possibilidade de receber valores esquecidos ou ganhar prêmios em dinheiro com o uso do CPF mostra-se uma oportunidade real e acessível para muitos brasileiros. Seja por meio do Sistema de Valores a Receber do Banco Central ou dos programas de CPF na Nota, há dinheiro esperando para ser resgatado.

Com medidas simples e consultas regulares, é possível aproveitar esses benefícios e garantir uma renda extra de maneira segura e legal. Mantenha-se atento às atualizações e verifique se o seu CPF está na lista para receber valores em setembro.

Assista: