Lista é ATUALIZADA e agora novos brasileiros podem se aposentar IMEDIATAMENTE

Lista de doenças que garantem aposentadoria imediata foi ampliada pelo INSS. Confira como essa atualização pode beneficiar novos segurados.

Recentemente, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ampliou a lista de doenças que garantem a concessão imediata de aposentadoria para segurados diagnosticados com condições graves. Com a inclusão de novas doenças na lista, mais pessoas agora têm acesso à aposentadoria por invalidez de forma facilitada.

Além das condições já conhecidas, como câncer e AIDS, outras enfermidades foram incluídas, ampliando a cobertura e oferecendo mais segurança financeira em momentos de vulnerabilidade.

Se você ou algum familiar está passando por essa situação, é fundamental entender como o processo funciona e quais são os passos necessários para solicitar o benefício.

Como funciona a aposentadoria imediata por invalidez?

Para ter direito à aposentadoria por invalidez, o primeiro requisito é que o segurado seja contribuinte do INSS, o que pode ser feito por meio de contribuições regulares como empregado registrado, trabalhador autônomo ou Microempreendedor Individual (MEI).

Uma vez diagnosticado com uma das doenças incluídas na lista atualizada, o segurado pode solicitar o benefício, desde que comprove a gravidade da condição e a impossibilidade de continuar trabalhando.

Entre as condições contempladas estão doenças graves como cardiopatias, paralisias irreversíveis e cegueira, incluindo casos de visão monocular.

Além disso, o segurado deve passar por perícia médica realizada pelo próprio INSS, onde será avaliada a incapacidade para o trabalho e a inviabilidade de reabilitação para outra função.

Quais doenças garantem a aposentadoria imediata?

A lista de doenças que permitem a concessão imediata do benefício foi ampliada e inclui as seguintes condições:

AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida)

Alienação mental

Cardiopatia grave

Cegueira, incluindo visão monocular

Contaminação por radiação

Doença de Paget em estágio avançado (Osteíte Deformante)

Doença de Parkinson

Esclerose múltipla

Espondiloartrose anquilosante

Fibrose cística (Mucoviscidose)

Hanseníase

Nefropatia grave

Hepatopatia grave

Neoplasia maligna (câncer)

Paralisia irreversível e incapacitante

Tuberculose ativa

Além dessas doenças, outras condições graves também podem justificar a dispensa do período de carência, desde que comprovadas durante a perícia médica.

Como acessar o Meu INSS e acompanhar o processo?

Para iniciar o processo de solicitação da aposentadoria por invalidez, é necessário acessar o portal ou aplicativo Meu INSS. Veja como acessar:

Acesse o site ou baixe o aplicativo Meu INSS : Disponível tanto para acesso via navegador quanto para download em smartphones Android e iOS.

: Disponível tanto para acesso via navegador quanto para download em smartphones Android e iOS. Faça login com seu CPF e senha Gov.br : Caso ainda não tenha uma conta, é possível criar uma no próprio portal Gov.br, de forma rápida e segura.

: Caso ainda não tenha uma conta, é possível criar uma no próprio portal Gov.br, de forma rápida e segura. Navegue pelos serviços disponíveis: Dentro da plataforma, você pode acessar serviços como “Consulta de Benefícios” e “Agendamento de Perícia”, além de verificar a situação do seu pedido de aposentadoria.

O que considerar ao solicitar a aposentadoria?

Ao solicitar a aposentadoria por invalidez, é importante estar preparado com laudos médicos, exames e documentos que comprovem a gravidade da condição.

Esses documentos serão analisados durante a perícia e podem determinar o sucesso da solicitação. Além disso, é sempre recomendável buscar orientação de um advogado especializado em direito previdenciário para garantir que todo o processo seja realizado de forma correta e sem imprevistos.

