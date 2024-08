BARATÍSSIMO! LATAM tem passagens aéreas por apenas R$ 200

LATAM oferece passagens aéreas por R$ 200, e novas iniciativas facilitam viagens. Veja como garantir descontos e aproveitar essas oportunidades.

Viajar de avião pelo Brasil está se tornando uma realidade mais acessível, graças a ofertas especiais que permitem adquirir passagens por preços muito reduzidos. Recentemente, a LATAM anunciou uma promoção que está causando entusiasmo entre os brasileiros: passagens aéreas por apenas R$ 200.

Além dessa promoção, há outras formas de conseguir voos econômicos, como programas de fidelidade e o uso estratégico de milhas. Com planejamento, é possível transformar aquele sonho de conhecer o Brasil em realidade, sem gastar uma fortuna.

A seguir, saiba como aproveitar as passagens aéreas baratas da LATAM, o funcionamento do Programa Voa Brasil e como acumular milhas para garantir voos ainda mais acessíveis. Fique atento às dicas e veja como aproveitar essas ofertas exclusivas.

Passagens aéreas baratas e dicas para viajar gastando pouco. Confira como aproveitar promoções e usar milhas para viajar pelo Brasil. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona a promoção de passagens aéreas da LATAM por R$ 200?

A promoção da LATAM oferece passagens por R$ 200 para diversos destinos no Brasil. Essa iniciativa faz parte de um esforço para democratizar o acesso ao transporte aéreo, tornando viagens mais acessíveis para todos.

A oferta está disponível em períodos específicos e com vagas limitadas, por isso, é importante acompanhar de perto as atualizações no site da companhia.

Além disso, o governo federal também lançou o Programa Voa Brasil, que complementa essas ofertas. Esse programa oferece passagens a preços reduzidos para aposentados do INSS que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses.

Como garantir sua passagem barata?

Para conseguir essas passagens por preços reduzidos, o processo é simples:

Acompanhe as promoções : Visite o site oficial da LATAM com frequência para verificar as ofertas disponíveis. Normalmente, essas passagens são disponibilizadas em períodos específicos e com vagas limitadas.

: Visite o site oficial da LATAM com frequência para verificar as ofertas disponíveis. Normalmente, essas passagens são disponibilizadas em períodos específicos e com vagas limitadas. Use o cadastro no Gov.br para o Voa Brasil : Caso seja aposentado do INSS, faça seu cadastro no Gov.br para acessar o programa e garantir suas passagens por até R$ 200.

: Caso seja aposentado do INSS, faça seu cadastro no Gov.br para acessar o programa e garantir suas passagens por até R$ 200. Planeje com antecedência: Essas ofertas são concorridas, então estar preparado e com as datas de viagem em mente pode fazer a diferença na hora de garantir sua passagem.

Dicas para viajar de graça ou com grandes descontos usando milhas

Se você está em busca de uma forma ainda mais econômica de viajar, as milhas aéreas são a solução perfeita. Programas de milhagem permitem que você acumule pontos ao realizar compras em supermercados, farmácias e até mesmo ao pagar contas.

Esses pontos podem ser convertidos em passagens aéreas, muitas vezes cobrindo o valor total ou oferecendo descontos significativos. Abaixo, veja cinco dicas para acumular milhas e viajar pagando pouco ou nada:

Gaste com inteligência : Use cartões de crédito que acumulam milhas em todas as suas compras diárias, como gasolina, roupas e eletrodomésticos. Quanto mais você gasta, mais milhas acumula.

: Use cartões de crédito que acumulam milhas em todas as suas compras diárias, como gasolina, roupas e eletrodomésticos. Quanto mais você gasta, mais milhas acumula. Adira a clubes de fidelidade : Existem clubes específicos que, por uma assinatura mensal, oferecem um grande número de milhas a um custo reduzido.

: Existem clubes específicos que, por uma assinatura mensal, oferecem um grande número de milhas a um custo reduzido. Escolha o cartão de crédito certo : Opte por cartões que oferecem pontos vantajosos e, de preferência, que tenham parcerias com companhias aéreas.

: Opte por cartões que oferecem pontos vantajosos e, de preferência, que tenham parcerias com companhias aéreas. Compre milhas em promoções : Muitas vezes, os programas de fidelidade oferecem promoções onde é possível comprar milhas a preços muito baixos, aumentando seu saldo rapidamente.

: Muitas vezes, os programas de fidelidade oferecem promoções onde é possível comprar milhas a preços muito baixos, aumentando seu saldo rapidamente. Pague contas pelo app: Alguns aplicativos de pagamento permitem que você ganhe milhas ao quitar suas contas mensais. Confira se o seu app oferece essa vantagem.

Como aproveitar o Programa Voa Brasil?

O Programa Voa Brasil foi anunciado com o objetivo de oferecer passagens aéreas a preços populares para aposentados do INSS.

O programa tem um funcionamento simples e permite que o usuário adquira até dois bilhetes por essa tarifa especial.

Para participar, basta acessar o portal Gov.br, onde o aposentado poderá verificar a disponibilidade das passagens e finalizar a compra diretamente no site da companhia aérea.

Enfim, com as promoções da LATAM e os programas de milhagem e fidelidade, viajar pelo Brasil ficou muito mais fácil e acessível.

