Internet lenta? Essa nova ferramenta vai ajudar a RESOLVER DE VEZ esse problema

Nova ferramenta promete ajudar quem sofre com internet lenta. Entenda como ela funcionará e como os usuários poderão garantir seus direitos.

Em um cenário onde a qualidade da internet é importante para o dia a dia, muitos usuários ainda enfrentam problemas de lentidão e instabilidade na conexão.

Para combater essa frustração e assegurar que os consumidores recebam o serviço pelo qual pagam, uma nova ferramenta desenvolvida pela Anatel e pelo NIC.br promete medir com precisão a velocidade da internet fixa e garantir que as operadoras cumpram o que foi acordado no contrato.

A ferramenta, que se baseia em um modelo semelhante utilizado na Alemanha, será adaptada à realidade brasileira. A seguir, entenda como essa ferramenta funcionará e quais são os próximos passos para que ela esteja disponível para todos.

Como a nova ferramenta vai funcionar?

Diferente de outros testes de velocidade disponíveis no mercado, a ferramenta da Anatel será oficial e terá como base uma metodologia rigorosa para medir a qualidade da internet fixa.

O sistema será capaz de avaliar tanto as conexões cabeadas quanto as redes Wi-Fi, permitindo que os testes sejam feitos de forma simples, diretamente pelo celular ou computador.

O NIC.br, responsável pelo desenvolvimento e operação do sistema, também conduzirá pesquisas para entender os desafios específicos das redes Wi-Fi no Brasil, incluindo interferências, limitações de dispositivos e questões relacionadas à distância do roteador.

Orientações e suporte ao usuário

Além de medir a velocidade da conexão, a ferramenta oferecerá orientações aos usuários sobre as condições ideais para realizar os testes e como interpretar os resultados.

Isso inclui alertas sobre possíveis limitações dos dispositivos utilizados ou problemas com o sinal Wi-Fi, como a distância em relação ao roteador.

Demi Getschko, diretor-presidente do NIC.br, destacou a importância de educar o usuário sobre os limites técnicos dos equipamentos:

“É essencial que o consumidor entenda que, em alguns casos, o dispositivo pode não ser capaz de aproveitar toda a banda contratada, seja por limitações do aparelho ou pela configuração inadequada do Wi-Fi”.

O que fazer se a internet estiver abaixo do contratado?

Uma das grandes vantagens dessa nova ferramenta é o suporte que ela dará ao consumidor caso a conexão esteja abaixo do prometido pela operadora.

Se o teste identificar que a velocidade entregue está inferior ao contratado, o usuário poderá utilizar os resultados como prova para solicitar a rescisão do contrato, sem penalidades, mesmo em contratos com cláusula de fidelidade.

O presidente da Anatel, Carlos Manuel Baigorri, destacou que a ferramenta é parte de um esforço maior para dar mais poder ao consumidor:

“Com essa iniciativa, o usuário poderá de forma simples e eficaz verificar se está recebendo o serviço pelo qual pagou e, caso não esteja, tomar as medidas necessárias para exigir seus direitos”.

Quando a ferramenta estará disponível?

Apesar de todos os avanços, ainda não há uma data definida para o lançamento da ferramenta. A Anatel e o NIC.br estão em fase de testes e desenvolvimento, ajustando a metodologia e garantindo que o sistema atenda às necessidades específicas dos usuários brasileiros.

Enquanto isso, é importante que os usuários fiquem atentos às atualizações sobre o lançamento e se preparem para utilizar essa poderosa ferramenta em breve.

