FUJA dos impostos da Shein, Shopee e AliExpress com alguns TRUQUES bem simples

Evite os impostos nas suas compras internacionais com truques simples. Veja como economizar na Shein, Shopee e AliExpress sem complicações.

Com a recente implementação de novas regras fiscais para compras internacionais, muitos consumidores estão buscando alternativas para continuar economizando ao comprar em plataformas populares como Shein, Shopee e AliExpress.

O aumento das taxas trouxe preocupações, mas ainda há maneiras estratégicas de reduzir ou até evitar esses impostos, garantindo que as suas compras continuem vantajosas, mesmo com as mudanças. Desde agosto de 2024, o chamado “imposto das blusinhas” passou a ser aplicado.

A boa notícia é que ainda existem truques que permitem driblar essas cobranças de maneira legal, seja optando por vendedores locais, produtos pré-importados ou aproveitando promoções específicas. Acompanhe!

Como evitar os impostos em compras internacionais?

Mas como dito, ainda existem truques que permitem driblar essas cobranças de maneira legal. Veja como essas estratégias podem ajudar você a manter os custos das suas compras sob controle, mesmo com as novas regras.

Veja só:

1. Aposte em produtos pré-importados

Uma das maneiras mais eficazes de fugir dos impostos extras é optar por produtos pré-importados. Nessa modalidade, o vendedor já trouxe o item para o Brasil, pagou todas as taxas e o mantém em estoque em território nacional.

Isso significa que, ao comprar, você não terá que arcar com impostos adicionais, e o produto chega mais rápido, sem as longas esperas de alfândega.

Plataformas como Shopee e AliExpress já oferecem opções pré-importadas, muitas vezes com entrega expressa e preços competitivos.

Além disso, essa estratégia é vantajosa para quem deseja evitar surpresas desagradáveis, como a cobrança de taxas inesperadas no momento da entrega.

Acompanhe:

2. Prefira vendedores locais e produtos nacionais

Outra forma de escapar das taxas de importação é comprar diretamente de vendedores brasileiros. Em marketplaces como a Shopee, muitos lojistas já operam dentro do Brasil, oferecendo produtos que não sofrem incidência de impostos adicionais por serem comercializados no mercado interno.

Segundo a própria Shopee, cerca de 90% das suas vendas já são de itens nacionais, o que facilita a vida dos consumidores que querem fugir das novas taxas.

3. Aproveite cupons e promoções sazonais

Mesmo com a cobrança de impostos, ainda é possível economizar utilizando cupons de desconto e aproveitando promoções sazonais.

Datas como a Black Friday e eventos específicos de cada plataforma, como o 08/08 da Shopee, oferecem descontos expressivos que ajudam a compensar a aplicação de taxas.

Além disso, muitos e-commerces disponibilizam cupons que reduzem o valor final da compra, diminuindo também o cálculo do imposto.

O que mudou com o imposto das blusinhas?

A partir de agosto de 2024, o Governo Federal implementou um Imposto de Importação de 20% para compras internacionais, independentemente do valor, afetando plataformas como Shein, Shopee e AliExpress.

Além disso, para compras acima de US$ 50, a taxa de 60% continua vigente, mas com um desconto de US$ 20 no imposto total, o que ameniza o impacto em alguns casos.

Essa mudança faz parte do programa Remessa Conforme, que visa regularizar e controlar melhor as importações de pequenos valores.

Dicas finais para economizar nas suas compras

Além dos truques mencionados, é sempre bom estar atento a mudanças nas políticas das plataformas e em novas oportunidades de desconto.

Plataformas como Shein e AliExpress costumam atualizar suas ofertas regularmente, então vale a pena monitorar as promoções e aplicar os cupons no momento certo.

Com um pouco de planejamento e estratégia, você pode continuar aproveitando ótimas ofertas e mantendo as suas compras acessíveis.

