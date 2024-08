Cancelamento EM MASSA atinge milhares de aposentados e pensionistas do INSS; veja o que fazer

Revisão do INSS cancela milhares de benefícios em todo o Brasil. Saiba como se preparar para evitar cortes e proteger sua aposentadoria ou pensão.

Milhares de aposentados e pensionistas do INSS estão enfrentando uma situação delicada com o cancelamento em massa de seus benefícios. Nos últimos 40 dias, o Instituto Nacional do Seguro Social intensificou a revisão dos pagamentos. A ação faz parte do pente-fino previdenciário, que visa identificar pagamentos indevidos.

Segundo o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, cerca de 45% dos benefícios revisados até agora foram cancelados. Isso representa 45 mil pessoas que perderam o direito ao auxílio por irregularidades identificadas.

Diante dessa situação, muitos beneficiários estão apreensivos. Se você faz parte desse grupo ou conhece alguém que esteja nessa situação, continue lendo para entender o que fazer, como se preparar para uma eventual convocação e garantir que seu benefício não seja cancelado injustamente.

Pente-fino do INSS surpreende aposentados e pensionistas com cancelamentos em massa. Veja como agir se for convocado e manter seu benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Por que tantos benefícios do INSS estão sendo cancelados?

A revisão de benefícios do INSS faz parte de uma estratégia do governo para economizar cerca de R$ 3 bilhões neste ano, identificando e eliminando pagamentos indevidos.

O foco inicial está nos auxílios-doença, especialmente aqueles concedidos há mais de dois anos, pois há indícios de que muitos beneficiários já recuperaram a capacidade de trabalhar.

A ideia é liberar recursos para outras áreas do orçamento e cumprir as metas fiscais estabelecidas pelo novo arcabouço fiscal.

Além dos casos de recuperação de saúde, há situações em que o beneficiário omitiu o fato de ter conseguido um novo emprego.

Essas irregularidades são detectadas por meio de cruzamento de dados com outras bases do governo, o que tem levado ao cancelamento imediato dos pagamentos.

Para evitar ser pego de surpresa, é essencial que os beneficiários mantenham seus dados atualizados e estejam cientes de suas condições.

O pente-fino também está sendo estendido a outros benefícios, como aposentadorias por invalidez, mas até o momento, a incidência de irregularidades nesses casos é menor.

Veja também:

O que fazer se for convocado pelo INSS?

Se o INSS identificar alguma irregularidade em seu benefício, você será convocado para uma perícia presencial. Essa convocação pode ocorrer por meio de carta, mensagem no aplicativo Meu INSS, ou até mesmo via ligação telefônica pela central 135.

A partir do momento da convocação, o beneficiário tem 30 dias para apresentar a documentação exigida, como laudos médicos atualizados, exames, receitas e outros comprovantes que justifiquem a continuidade do pagamento.

Caso não compareça à perícia ou não apresente os documentos no prazo estipulado, o benefício pode ser suspenso.

Por isso, é importante estar atento a qualquer comunicação do INSS e manter toda a documentação em ordem, garantindo que esteja atualizada e pronta para ser apresentada quando necessário.

Além disso, o agendamento da perícia pode ser feito de forma rápida pelo site ou aplicativo Meu INSS, facilitando o processo para o segurado.

Como evitar o cancelamento do benefício?

Para minimizar as chances de ter o benefício suspenso, é importante seguir algumas recomendações:

Mantenha seus dados atualizados no Cadastro Único e no Meu INSS;

Guarde todos os documentos médicos, laudos e receitas, pois eles serão fundamentais em caso de convocação;

Atenda prontamente a qualquer convocação do INSS, seja para revisão cadastral ou perícia médica;

Se possível, procure orientação de um advogado especializado em direito previdenciário para garantir que seus direitos sejam respeitados.

Veja também: Festa para milhares de brasileiros! Salário mínimo em 2025: O que você precisa saber para aproveitar ao máximo