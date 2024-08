ATENÇÃO! Mudanças chocantes no INSS podem bloquear ou liberar novos benefícios

O INSS iniciou um novo ciclo de revisões que pode impactar seu benefício. Entenda como evitar o corte e garantir o pagamento contínuo.

Os beneficiários do INSS devem estar atentos ao novo ciclo de revisões que o órgão está realizando. Conhecido como “pente-fino”, esse processo tem como objetivo verificar a regularidade dos benefícios concedidos, especialmente aqueles destinados a idosos e pessoas com deficiência.

Ao longo do ano, o governo vem intensificando essas revisões para evitar fraudes e assegurar a economia necessária para o orçamento futuro. Aqueles que não estiverem com suas informações em dia correm o risco de ter o benefício bloqueado ou até mesmo cancelado.

As convocações para o pente-fino já começaram e são realizadas por diferentes meios, como cartas, mensagens de texto e notificações no aplicativo Meu INSS. A seguir, você verá como se preparar e evitar o corte do seu benefício durante essa revisão.

Beneficiários do INSS devem ficar atentos ao pente-fino que já começou. Saiba o que fazer para não ter seu benefício bloqueado durante a revisão. ((Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Novo pente-fino do INSS: como evitar perder o benefício de R$ 1.412

O INSS deu início a um novo ciclo de revisão dos benefícios, conhecido como “pente-fino”, com foco especial no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Em 2023, o governo destinou mais de R$ 84 bilhões para o pagamento do BPC, beneficiando idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade. Diante desse cenário, a revisão atual busca ajustar as contas para o futuro, garantindo a sustentabilidade do programa.

Convocações do pente-fino já começaram

O INSS já iniciou as convocações para a revisão dos benefícios, e todos os programas podem ser atingidos por essa fiscalização.

A principal meta é verificar se as informações fornecidas no momento da solicitação do benefício ainda estão corretas e atualizadas.

A revisão também analisa se a condição financeira e social do beneficiário continua de acordo com os critérios exigidos pelo INSS.

O BPC, por ser um dos principais programas, está entre os focos da fiscalização, especialmente para beneficiários que não atualizam o cadastro há mais de dois anos.

As convocações são realizadas por cartas, mensagens de texto e notificações no aplicativo Meu INSS. Mantenha-se atento para não perder essas comunicações essenciais!

Como evitar o bloqueio do benefício durante o pente-fino?

Sim, seu benefício pode ser suspenso durante o pente-fino se houver alguma irregularidade ou falta de atualização nos seus dados. Para garantir a continuidade do auxílio, siga as recomendações abaixo:

Mantenha seus dados no Cadastro Único (CadÚnico) sempre atualizados : Informações incorretas ou desatualizadas são uma das principais razões para o bloqueio do benefício.

: Informações incorretas ou desatualizadas são uma das principais razões para o bloqueio do benefício. Responda prontamente às convocações do INSS : Deixar de atender aos chamados do órgão pode resultar na suspensão do pagamento.

: Deixar de atender aos chamados do órgão pode resultar na suspensão do pagamento. Tenha toda a documentação em dia e forneça informações verídicas : Dados inconsistentes ou documentação incompleta podem gerar problemas.

: Dados inconsistentes ou documentação incompleta podem gerar problemas. Evite acumular o BPC com outros benefícios previdenciários : Essa prática pode levar ao cancelamento do auxílio.

: Essa prática pode levar ao cancelamento do auxílio. Cumpra os critérios de renda familiar exigidos pelo programa: O BPC possui regras específicas sobre a renda per capita da família.

O que observar para não ser pego de surpresa?

É importante acompanhar qualquer comunicação oficial do INSS e estar preparado para atender às solicitações do órgão. As cartas e notificações são enviadas para o endereço registrado no CadÚnico, então mantenha seus contatos atualizados.

Caso receba um aviso de convocação, siga as instruções atentamente e evite atrasos no envio de documentos ou respostas. Se surgir alguma dúvida ou dificuldade durante o pente-fino, utilize os canais de atendimento do INSS, como o aplicativo Meu INSS ou o telefone 135.

