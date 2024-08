Comunicado: Anvisa recolhe balas FAMOSAS contaminadas com salmonela

Anvisa proíbe comercialização de sete produtos Dori por suspeita de contaminação por Salmonella

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da comercialização de sete lotes de produtos da marca Dori, suspeitos de contaminação pela bactéria Salmonella. A decisão foi oficializada e publicada no Diário Oficial da União na terça-feira, dia 20 de agosto.

A medida visa proteger a saúde pública, uma vez que a ingestão de alimentos contaminados por Salmonella pode causar sérias infecções intestinais, resultando em sintomas como febre, dor abdominal, diarreia e vômito. Casos mais graves podem levar à hospitalização, especialmente em crianças, idosos e pessoas com sistema imunológico comprometido.

Os produtos afetados incluem diversos tipos de balas da Dori, como hortelã recheada, tutti-frutti, morango recheada, e outros. Esses itens foram fabricados na unidade de Rolândia, no Paraná, entre 21 de junho e 10 de julho de 2024. A contaminação foi identificada em lotes específicos desses doces, amplamente consumidos por públicos de todas as idades.

A Decisão da Anvisa foi publicada no Diário Oficial da União (Foto: Reprodução) / Noticiadamanha.com.br).



Dori anuncia recolhimento voluntário dos produtos

Em resposta à decisão da Anvisa, a Dori anunciou, por meio de um comunicado oficial, que iniciará o recolhimento voluntário dos produtos potencialmente contaminados. A empresa afirmou que todos os pontos de venda e estabelecimentos varejistas que receberam os lotes específicos foram orientados a interromper imediatamente a comercialização desses itens.

A medida faz parte de um protocolo de segurança para evitar a propagação da possível contaminação. Além disso, a empresa assegurou que já realizou o processo de descontaminação, limpeza e higienização da planta de fabricação afetada, garantindo a segurança de suas futuras produções.

A Dori pediu aos consumidores que adquiriram os produtos desses lotes específicos para que evitem o consumo e entrem em contato com o atendimento ao cliente. O serviço de suporte pode ser acessado pelo telefone 0800 707 4077, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. A empresa se compromete a fornecer orientações sobre o procedimento de devolução dos produtos e reembolso.

As medidas de prevenção; saiba o que é feito

A contaminação por Salmonella em produtos alimentícios representa uma preocupação significativa para a saúde pública. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Salmonella é uma das causas mais comuns de infecções transmitidas por alimentos em todo o mundo, resultando em milhões de casos todos os anos.

A transmissão pode ocorrer por meio de alimentos contaminados, incluindo carnes mal cozidas, ovos e produtos lácteos não pasteurizados, além de produtos de confeitaria e doces que entram em contato com a bactéria durante o processo de produção.

A rápida intervenção da Anvisa, ao interditar os lotes suspeitos, reflete o compromisso das autoridades brasileiras com a segurança alimentar. A constante vigilância e inspeções regulares em fábricas são cruciais para prevenir surtos de doenças. A Anvisa continuará monitorando a situação e poderá realizar inspeções adicionais para garantir o cumprimento das normas de segurança.

Reputação e comprometimento da Dori com a qualidade

Fundada em 1967, a Dori é uma das principais fabricantes de doces e snacks no Brasil, com um portfólio variado que inclui balas, amendoins e chocolates. A empresa tem uma forte presença no mercado nacional e internacional, exportando seus produtos para vários países.

A reputação da Dori está diretamente ligada à qualidade e segurança de seus produtos, o que torna o episódio atual um desafio significativo para a marca.

No comunicado oficial, a Dori reafirmou seu compromisso com a segurança e qualidade dos consumidores, garantindo que produtos de outros lotes são seguros para consumo. A empresa se comprometeu a seguir todas as exigências das autoridades sanitárias e a adotar medidas adicionais, se necessário, para manter a segurança e confiança dos clientes.

Você também pode gostar:

Recomendações ao consumidor; Dori e Anvisa

É essencial que os consumidores sigam as orientações da Dori e da Anvisa, evitando o consumo dos lotes específicos para prevenir riscos à saúde. Também é importante estar atento a sinais de intoxicação alimentar e buscar atendimento médico imediato, se necessário, após o consumo de produtos suspeitos.

A situação destaca a importância da fiscalização contínua e das boas práticas de fabricação na indústria alimentícia, assegurando que os produtos que chegam às prateleiras estejam livres de contaminações e seguros para o consumo humano.

A colaboração entre empresas, autoridades sanitárias e consumidores é essencial para manter a confiança na qualidade dos alimentos e proteger a saúde pública.

Assista: