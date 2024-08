SBT lança “Netflix” de graça; veja quais filmes e séries têm nele

O SBT lançou recentemente o +SBT, sua nova plataforma de streaming, que estava prevista para debutar anteriormente, mas teve seu lançamento adiado em razão do falecimento de Silvio Santos.

O +SBT, novo serviço de streaming do SBT, foi projetado seguindo a visão de Silvio Santos, conforme destacou o jornalista Cesar Filho. A plataforma visa capturar a essência da emissora, oferecendo uma experiência que reflete a tradição e o espírito do canal.

Totalmente gratuito, o +SBT já está disponível para os brasileiros, permitindo acesso a uma ampla gama de conteúdos. Os usuários podem desfrutar de novelas, séries, desenhos animados e programas de auditório, todos sem custo algum.

Com um catálogo que inclui sucessos históricos e novas produções, a plataforma promete atrair uma audiência diversificada. Entre os destaques estão novelas clássicas, séries populares e programas que marcaram época na televisão brasileira.

O lançamento do +SBT marca um avanço importante para a emissora, trazendo uma nova forma de acessar o conteúdo que consolidou o SBT.

Catálogo imperdível do +SBT: novelas icônicas, séries de sucesso e conteúdos exclusivos grátis!

Entre os destaques do catálogo do +SBT estão as icônicas novelas Rebelde (2004-2006), Carrossel (2012) e A Usurpadora. A novela mexicana Rebelde, que gerou uma intensa disputa de direitos com a Globo no ano passado, agora está disponível para os assinantes do serviço.

A série The Chosen, que conquistou sucesso na Netflix, também pode ser assistida gratuitamente na nova plataforma do SBT. Além desses sucessos, o +SBT se propõe a produzir conteúdos exclusivos, incluindo documentários sobre figuras emblemáticas da emissora, como Hebe Camargo, Carlos Alberto Nóbrega e Gugu Liberato.

O +SBT é gratuito e permite acesso ilimitado a múltiplas telas e dispositivos. Os usuários podem criar uma conta sem custo e assistir via site ou aplicativo, disponível para Android e iOS.

O que assistir no +SBT?

O catálogo do +SBT inclui uma variedade de produções que foram marcos na história da emissora. Entre os principais destaques estão:

Novelas : Rebelde (versão mexicana), A Usurpadora, Cúmplices de um Resgate, Carrossel, Maria do Bairro.

: Rebelde (versão mexicana), A Usurpadora, Cúmplices de um Resgate, Carrossel, Maria do Bairro. Séries : The Chosen, Doctor Who, H2O Meninas Sereias.

: The Chosen, Doctor Who, H2O Meninas Sereias. Filmes : Operação Perigosa, Três Ladrões e Um Bebê, Hellraiser IV – Herança Maldita, O Chamado, Colheita Maldita, Com Amor, Van Gogh, O Substituto, Hora do Acerto.

: Operação Perigosa, Três Ladrões e Um Bebê, Hellraiser IV – Herança Maldita, O Chamado, Colheita Maldita, Com Amor, Van Gogh, O Substituto, Hora do Acerto. Programas de Auditório: Programa Silvio Santos, Domingo Legal, De Frente com Gabi, Casos de Família, Esquadrão da Moda.

Conteúdos futuros: o que esperar do +SBT!

Além desses conteúdos, o +SBT também promete trazer produções exclusivas, como o documentário Silvio Santos Vale Mais do que Dinheiro.

No entanto, algumas produções populares, como as séries Chaves e Chapolin Colorado, ainda não estão disponíveis na plataforma. A emissora informou que está trabalhando para incluir esses e outros conteúdos em breve.

Chaves e Chapolim no + SBT; será?

A equipe do Minha Série entrou em contato com a emissora para confirmar a inclusão das séries Chaves e Chapolin Colorado no catálogo do +SBT. A resposta da emissora será divulgada assim que disponível.

O lançamento do +SBT representa um passo significativo para o SBT na era digital, oferecendo aos espectadores uma nova forma de acessar e desfrutar do conteúdo que tornou a emissora um ícone da televisão brasileira.

