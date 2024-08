Reforma do CadÚnico: como a INTEGRAÇÃO vai transformar o atendimento; saiba tudo

O Cadastro Único (CadÚnico), essencial para a inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais, passará por uma reforma significativa.

Após 14 anos sem grandes atualizações, o sistema será modernizado para integrar diversas bases de dados do Governo Federal e automatizar processos, facilitando o acesso da população aos benefícios sociais. A nova plataforma deverá ser lançada em março de 2025, trazendo mudanças profundas no modo como o cadastro é gerido e utilizado.

A transformação do CadÚnico vai além da simples atualização tecnológica. Trata-se de uma reformulação que promete aumentar a eficiência e a segurança cibernética, além de colocar o sistema em uma posição de destaque como tecnologia social reconhecida globalmente.

Segundo Letícia Bartholo, secretária de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), “O Cadastro Único não é apenas um sistema; é uma política pública abrangente que envolve mais de 40 mil operadores e inúmeros equipamentos sociais, constituindo um grande mapa multidimensional da pobreza no Brasil”.

Inovação e eficiência: o que muda com a reforma?

Com a reforma, a principal novidade será a integração online de diferentes bases de dados, permitindo que, durante o processo de inclusão ou atualização cadastral, as informações sejam coletadas automaticamente e em tempo real.

Isso significa que dados como regularidade do CPF, emprego formal, e benefícios previdenciários serão obtidos instantaneamente, eliminando a necessidade de preenchimento manual de diversas informações.

A automação do CadÚnico facilitará o trabalho dos operadores, com preenchimento automático de dados, e agilizará o cadastro das famílias, reduzindo erros e aumentando a confiabilidade das informações.

Como os programas sociais serão afetados?

Os benefícios da reforma do CadÚnico não se limitam à melhoria do atendimento. A qualidade das informações cadastrais também será incrementada, o que refletirá diretamente na eficácia dos programas sociais que utilizam o sistema como base para a seleção de beneficiários.

Programas como o Bolsa Família, o Pé de Meia e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) poderão contar com dados mais precisos e atualizados, melhorando a alocação dos recursos e atingindo de forma mais eficiente as famílias que realmente necessitam de apoio.

A qualificação dos dados será feita de forma contínua, com processos de validação e atualização ocorrendo a cada novo cadastro ou modificação. Isso representa um avanço significativo em comparação ao modelo atual, que depende de revisões periódicas menos frequentes e muitas vezes demoradas.

Lançamento e capacitação: preparação para a nova plataforma

O cronograma de implementação da nova plataforma do CadÚnico já está em andamento. Em dezembro de 2024, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) dará início a uma etapa preliminar de capacitação, essencial para a transição suave entre os sistemas.

Todos os operadores do CadÚnico participarão de um processo de treinamento online, que será obrigatório e adaptado a diferentes níveis de acesso ao sistema: básico, intermediário e avançado.

Em março de 2025, o novo sistema do CadÚnico substituirá o anterior, centralizando a gestão de dados. A transição será desafiadora, mas essencial para assegurar a integridade dos dados e a continuidade do atendimento.

CadÚnico: uma ferramenta vital para a inclusão social

O CadÚnico é fundamental para políticas públicas no Brasil, identificando e apoiando famílias de baixa renda ao registrar detalhadamente sua realidade socioeconômica, como endereço, renda e composição familiar.

Atualmente, o CadÚnico abriga mais de 40,4 milhões de famílias cadastradas, das quais 28,1 milhões são consideradas de baixa renda, com uma renda mensal per capita de até meio salário mínimo. No total, essas famílias representam aproximadamente 94 milhões de pessoas, sendo 71,5 milhões de indivíduos classificados como de baixa renda.

Com a reforma, o CadÚnico não apenas moderniza sua infraestrutura tecnológica, mas também fortalece seu papel como ferramenta de inclusão social. A expectativa é que, com dados mais precisos e processos mais eficientes, o sistema continue a desempenhar um papel crucial na redução da pobreza e na promoção da equidade social no Brasil.

