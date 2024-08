ATUALIZOU! INSS adota novas regras para aposentadoria; ficou mais fácil ou mais difícil? Veja!

INSS atualiza as regras para aposentadoria, gerando dúvidas entre os segurados. Veja o que mudou na idade mínima e no tempo de contribuição.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) implementou novas regras para a aposentadoria. Desde a Reforma da Previdência, as condições para se aposentar passaram por ajustes importantes, alterando tanto a idade mínima quanto o tempo de contribuição necessário.

Essas novas regras afetam diretamente milhões de brasileiros que estão próximos de solicitar o benefício. Com a atualização das normas, muitos se perguntam se o processo ficou mais simples ou se os requisitos se tornaram mais rigorosos.

Entender essas novas regras é importante para planejar uma aposentadoria tranquila e evitar surpresas no momento de solicitar o benefício. Vamos explorar as principais mudanças e como elas afetam tanto quem já está contribuindo quanto quem ainda vai iniciar esse processo.

Mudanças no INSS trazem novos critérios para aposentadoria. Confira como as novas regras impactam o cálculo do benefício e o acesso. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quais são as novas regras para aposentadoria por idade?

Com a Reforma da Previdência, as regras para aposentadoria por idade foram ajustadas, e as principais alterações envolvem:

Idade mínima: Agora, para se aposentar por idade, as mulheres precisam ter 62 anos e os homens 65 anos.

Agora, para se aposentar por idade, as mulheres precisam ter 62 anos e os homens 65 anos. Tempo de contribuição: Para ambos os sexos, o tempo mínimo de contribuição é de 15 anos, mas há uma regra de transição específica para homens: Até 2029: 15 anos de contribuição. A partir de 2029: aumento progressivo até alcançar 20 anos de contribuição.

Para ambos os sexos, o tempo mínimo de contribuição é de 15 anos, mas há uma regra de transição específica para homens:

Essas mudanças tornam o processo de aposentadoria mais exigente, em especial para as mulheres, que antes podiam se aposentar aos 60 anos.

No entanto, o tempo de contribuição foi mantido em 15 anos para a maioria dos segurados, o que ajuda a equilibrar as novas exigências.

Veja também:

Como fica o cálculo do valor da aposentadoria?

A forma de calcular o valor do benefício também foi alterada pela Reforma da Previdência. O cálculo agora é feito com base em:

60% da média salarial de todas as contribuições realizadas ao longo da vida profissional.

realizadas ao longo da vida profissional. Acrescimento de 2% para cada ano que ultrapassar o tempo mínimo de 15 anos de contribuição.

Por exemplo, se uma segurada contribuiu por 20 anos, ela terá direito a 70% da média dos seus salários (60% + 10%, referentes a 5 anos adicionais).

Como solicitar a aposentadoria por idade?

O processo para solicitar a aposentadoria por idade no INSS se tornou mais acessível com a digitalização dos serviços. Agora, é possível realizar todo o procedimento online, através do portal Meu INSS. Veja como:

Acesso ao Meu INSS: Entre no site ou aplicativo Meu INSS. Faça login utilizando seu CPF e senha cadastrada.

Solicitação do benefício: No menu principal, selecione a opção “Aposentadorias”. Em seguida, clique em “Aposentadoria por Idade Urbana”.

Documentação necessária: Tenha em mãos documentos como RG, CPF, carteira de trabalho e comprovantes de contribuição. Acompanhe o andamento do pedido pelo próprio portal ou pelo telefone 135.



Com as atualizações implementadas, ficou claro que o INSS está buscando adaptar o sistema previdenciário à realidade atual do mercado de trabalho e da expectativa de vida dos brasileiros.

Apesar de as regras terem se tornado mais rigorosas, o sistema de transição e a digitalização do atendimento buscam facilitar o acesso ao benefício, garantindo mais previsibilidade para os segurados.

Veja também: A Super Lua azul e seus ENIGMAS; entenda o fenômeno!