Fritar OVO no ASFALTO! Alerta do INMET sobre onda de CALOR é assustador; veja as temperaturas

Alerta do INMET sobre onda de calor preocupa várias regiões do Brasil. Saiba como as altas temperaturas podem afetar a saúde e o que evitar.

O Brasil está enfrentando uma onda de calor intensa, e o alerta emitido pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) preocupa milhões de pessoas. As temperaturas, que já estão elevadas, devem ultrapassar limites perigosos nos próximos dias, sobretudo em determinadas regiões do país.

Com as temperaturas podendo ultrapassar a média em até 5ºC, a população deve adotar práticas para minimizar os efeitos do calor excessivo e evitar complicações. O INMET alerta que o cenário pode se agravar com a persistência dessas condições por vários dias consecutivos.

Essa onda de calor, que já começou a impactar diversas cidades, promete elevar ainda mais a sensação térmica, fazendo com que atividades simples, como caminhar na rua, se tornem um desafio. A seguir, conheça as principais orientações e as áreas mais afetadas por esse fenômeno climático extremo.

INMET emite alerta de calor extremo com riscos para a saúde. Veja as regiões mais afetadas e o que fazer para se proteger. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O que é uma onda de calor e por que é tão perigosa?

Uma onda de calor é caracterizada pela elevação das temperaturas muito acima da média histórica por um período prolongado, geralmente superior a dois dias.

Esse fenômeno climático se intensifica quando há combinação de alta pressão atmosférica, ausência de ventos e falta de chuvas, criando um cenário de temperaturas sufocantes e sensação térmica ainda mais alta.

As consequências de uma onda de calor não se restringem ao desconforto; ela traz sérios riscos à saúde. Entre os principais efeitos negativos estão:

Desidratação: Com a perda de líquidos através do suor, o corpo pode rapidamente entrar em um estado de desidratação, o que é potencialmente perigoso.

Insolação: A exposição excessiva ao sol pode causar queimaduras graves e, em casos extremos, levar à insolação.

Agravamento de condições médicas: Pessoas com hipertensão, problemas respiratórios ou outras doenças crônicas correm risco de verem seus quadros agravados.

Golpe de calor: Situação crítica em que o corpo não consegue mais controlar sua temperatura, levando a danos aos órgãos internos e até mesmo à morte, se não tratado rapidamente.

Temperaturas assustadoras e regiões mais afetadas

Segundo o INMET, algumas regiões do Brasil estão enfrentando um aumento significativo nas temperaturas, com algumas áreas registrando até 5ºC acima da média.

Em Minas Gerais, por exemplo, 187 municípios estão em alerta máximo devido à possibilidade de temperaturas extremamente elevadas pelos próximos dias.

Além disso, outras regiões do Sudeste e Centro-Oeste também foram incluídas no alerta, com a previsão de calor extremo se estendendo por mais de uma semana.

A recomendação para esses locais é que a população evite a exposição ao sol nos horários mais críticos, entre 10h e 16h, e busque hidratação constante.

Dicas para enfrentar a onda de calor com segurança

Para atravessar esse período de calor intenso, o INMET orienta a população a seguir algumas práticas simples, mas fundamentais:

Hidrate-se constantemente: Beba água ao longo do dia, mesmo que não sinta sede. A hidratação é essencial para manter o corpo em equilíbrio.

Evite o sol nos horários mais quentes: A exposição direta ao sol entre 10h e 16h deve ser evitada ao máximo.

Use roupas leves e de cores claras: Tecidos leves ajudam na transpiração e na manutenção de uma temperatura corporal adequada.

Prefira locais frescos e ventilados: Sempre que possível, busque ambientes com ventilação natural ou com ar-condicionado.

Evite atividades físicas intensas: Principalmente nas horas mais quentes do dia, a prática de exercícios pode sobrecarregar o corpo.

O que esperar nos próximos dias?

O INMET continua monitorando a situação e deve emitir novos avisos à medida que o cenário evolui. A população deve ficar atenta aos boletins meteorológicos e seguir as orientações das autoridades locais.

À medida que as temperaturas continuam subindo, estar preparado é a melhor forma de proteger sua saúde e a de sua família.

Fique atento aos sinais do corpo, mantenha-se hidratado e siga as recomendações para passar por essa fase da forma mais segura possível.

