Brasil ganha nova marca de moto com preços e modelos INCRÍVEIS

O mercado de motocicletas no Brasil está prestes a ganhar uma nova opção empolgante com a chegada da Hero MotoCorp, uma das maiores fabricantes globais do setor.

A Hero, que tem se destacado mundialmente pelo volume de unidades vendidas, anunciou sua entrada no mercado brasileiro com uma nova fábrica voltada para motocicletas elétricas e scooters.

A novidade foi divulgada pela companhia na segunda-feira (19), durante a apresentação do balanço trimestral, que revelou um crescimento significativo de 16% nas receitas em comparação ao mesmo período do ano passado.

O início das operações da nova unidade no Brasil está previsto para o quarto trimestre de 2025. Apesar disso, a Hero ainda não forneceu detalhes completos sobre sua estratégia no país. No entanto, a Reuters destacou que a empresa já havia demonstrado interesse em estabelecer uma indústria na Zona Franca de Manaus em 2022, sugerindo uma possível localização para a nova fábrica.

Os consumidores brasileiros poderão explorar uma nova linha de motocicletas elétricas e scooters da Hero MotoCorp.(Foto: Hero / Noticiadamanha.com.br).



A história da Hero MotoCorp

Fundada em 1984, a Hero MotoCorp surgiu como Hero Honda Motors, resultado de uma joint-venture entre a Honda do Japão e a Hero Cycles da Índia, que na época se concentrava na venda de bicicletas. A colaboração rapidamente se tornou a maior fabricante de veículos de duas rodas na Índia, mas a parceria foi encerrada em 2010, quando a Honda vendeu sua participação para o grupo Hero.

Com a aquisição, a Hero MotoCorp tornou-se independente, sendo controlada pela tradicional família Munjal, que ainda detém a maior parte da empresa.

Em menos de duas décadas, a Hero tornou-se um gigante no setor, sendo a primeira fabricante indiana a ultrapassar a marca de 7 milhões de motocicletas vendidas e mantendo o título de líder de vendas na Índia no início dos anos 2000.

A Hero no mercado atual; saiba tudo!

Atualmente, a Hero MotoCorp se posiciona como a maior fabricante de veículos de duas rodas do mundo em termos de volume de unidades vendidas. No segundo trimestre de 2024, a empresa comercializou impressionantes 1,53 milhão de motocicletas.

Entre seus lançamentos recentes, destaca-se a Mavrick 440, que compartilha elementos com a X440 da Harley-Davidson, resultado de uma colaboração estratégica. Outro destaque é a Xtreme 160R 4V, reconhecida como a mais rápida do mundo na categoria de 160cc, além da Karizma XMR, disponível em três cores.

Com oito fábricas em operação, excluindo a nova unidade no Brasil, a Hero já está presente em 47 países, incluindo a América Latina, onde possui fábricas na Argentina, México e Colômbia. A marca também se destacou no Rali Dakar, sendo a primeira fabricante indiana a alcançar um lugar no pódio, com uma segunda colocação em 2024.

Confira também:

Compromissos com a sustentabilidade

A Hero MotoCorp está comprometida com práticas de sustentabilidade e planeja atingir a neutralidade de carbono até 2030. Além disso, a empresa se propõe a eliminar totalmente os resíduos enviados para aterros sanitários até o próximo ano.

Esses esforços refletem a preocupação da Hero com a proteção ambiental e a responsabilidade corporativa, alinhando-se às expectativas globais de sustentabilidade.

O que esperar da marca no Brasil?

A chegada da Hero MotoCorp ao Brasil promete agitar o mercado local de motocicletas, oferecendo novos modelos inovadores e competitivos. A empresa busca se destacar não apenas pela qualidade e inovação de seus produtos, mas também pelo compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental.

Os consumidores brasileiros poderão explorar uma nova linha de motocicletas elétricas e scooters da Hero MotoCorp, prometendo transformar o mercado de duas rodas. Com preços acessíveis e tecnologia avançada, a marca está pronta para atrair uma ampla gama de clientes e impulsionar o crescimento do setor no Brasil.

Este movimento estratégico da Hero MotoCorp sinaliza um avanço significativo no mercado de motocicletas, prometendo impactar positivamente os consumidores e reforçar a presença da marca no cenário global.

Assista: