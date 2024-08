Explore o novo GPT-4o personalizado da OpenAI! Tudo o que você precisa saber

A OpenAI, conhecida por sua inovação em inteligência artificial, está expandindo suas ofertas com o lançamento do GPT-4o personalizado.

Esta nova funcionalidade do GPT-4o oferece às empresas a possibilidade de moldar o modelo de inteligência artificial de acordo com suas necessidades específicas.

O processo, denominado “fine tuning” ou ajuste fino, permite a personalização do GPT-4o, transformando-o em uma ferramenta ainda mais eficiente e alinhada às exigências individuais de cada organização.

Com essa inovação, o modelo avançado da OpenAI pode ser ajustado para resolver problemas específicos, melhorar o atendimento a clientes e adaptar-se aos requisitos únicos de cada negócio.

A introdução do GPT-4o personalizado pela OpenAI marca um avanço significativo no campo da inteligência artificial. Imagem: TY Lim/Shutterstock/Noticiadamanha.com.br).

Ajuste fino do GPT-4o: como funciona?

A partir de agora, empresas têm a oportunidade de personalizar o GPT-4o usando seus próprios dados. Esse processo de ajuste fino permite que o modelo de linguagem se torne mais eficaz na resolução de problemas específicos.

A personalização é feita através da introdução de dados proprietários das empresas, que são utilizados para treinar o modelo de maneira a melhorar sua performance em tarefas concretas.

Essa abordagem permite que o GPT-4o ofereça soluções mais precisas para necessidades específicas, como atender a um perfil de cliente particular ou seguir regras internas de uma organização.

Seus dados estão seguros com o GPT-4o personalizado da OpenAI

A OpenAI garante que os dados fornecidos pelas empresas durante esse processo não serão compartilhados com terceiros. Segundo a empresa, os modelos ajustados permanecem sob controle total das organizações que os personalizam.

Isso significa que todas as entradas e saídas de dados são mantidas privadas e não usadas para treinar outros modelos. A OpenAI afirma que essa abordagem assegura a privacidade e a segurança das informações dos clientes.

Segurança e privacidade reforçadas

Para garantir a integridade e a segurança dos dados, a OpenAI implementou camadas adicionais de proteção nos modelos ajustados. Essas medidas visam assegurar que o uso dos modelos personalizados esteja em conformidade com as políticas da empresa.

Com a introdução de tais camadas de segurança, a OpenAI reforça seu compromisso com a privacidade dos dados e a conformidade regulatória.

A OpenAI oferece informações detalhadas sobre a personalização do GPT-4o, permitindo que empresas usem dados próprios para criar modelos ajustados às suas operações e necessidades específicas. Essa abordagem representa um avanço significativo na forma como a IA pode otimizar processos e interações com clientes.

Custos da personalização e benefícios adicionais

O ajuste fino do GPT-4o vem com um custo associado. A OpenAI estabeleceu uma tarifa de US$ 25 por milhão de tokens para o treinamento do modelo. Os tokens são unidades de texto usadas para calcular a capacidade dos modelos de linguagem.

Além disso, a inferência, que é a aplicação prática do modelo para gerar respostas, custa US$ 3,75 por milhão de tokens de entrada e US$ 15 por milhão de tokens de saída.

Para promover a nova funcionalidade, a OpenAI está oferecendo um milhão de tokens gratuitos por dia até 23 de setembro para o GPT-4o e dois milhões de tokens diários para o GPT-4o mini. Essa oferta permite que as empresas testem e implementem o ajuste fino do modelo sem custos iniciais, facilitando a avaliação dos benefícios e a decisão sobre o investimento na personalização da IA.

A revolução na IA com segurança e oportunidades exclusivas para empresas

A introdução do GPT-4o personalizado pela OpenAI marca um avanço significativo no campo da inteligência artificial, permitindo que empresas ajustem o modelo de linguagem para atender às suas necessidades específicas.

Com fortes garantias de privacidade e segurança, a OpenAI estabelece novos padrões para a personalização de IA. A oferta de tokens gratuitos e os custos do ajuste fino oferecem às empresas uma oportunidade valiosa para explorar essa tecnologia inovadora. As informações são da Bloomberg.

Ao explorar as capacidades do GPT-4o personalizado, as empresas podem se beneficiar de um modelo de inteligência artificial mais eficaz e adaptado às suas necessidades, potencializando suas operações e interações com clientes.

