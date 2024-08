Nova descoberta da NASA: Objeto 27 mil vezes MAIOR que a Terra! Confira

A NASA está monitorando um objeto colossal que viaja pela Via Láctea a uma velocidade impressionante de mais de 1,6 milhão de quilômetros por hora.

Esta descoberta faz parte do projeto Planet 9 e sugere que o objeto em questão pode ser até 27 mil vezes mais massivo que a Terra. Sua massa é comparável à de uma pequena estrela, que é dezenas de milhares de vezes maior do que o nosso planeta.

O objeto, possivelmente identificado como CWISE, foi detectado há alguns anos pelo Observatório WM Keck, localizado em Maunakea, no Havaí. De acordo com o jornal britânico The Mirror, a CWISE está se deslocando a uma velocidade tão alta que pode eventualmente escapar da gravidade da Via Láctea e se perder no espaço intergaláctico.

Esta velocidade extrema levanta a hipótese de que o objeto poderia estar à beira de um lançamento definitivo para fora da nossa galáxia.

O objeto em questão pode ser até 27 mil vezes mais massivo que a Terra.(Foto: Google Creative Commons / Noticiadamanha.com.br).

Origens e teorias sobre o objeto misterioso

Especialistas acreditam que a CWISE possa ter se originado de um sistema binário composto por uma estrela anã branca, que teria explodido em uma supernova. Outra teoria sugere que o objeto pode ter sido lançado de um aglomerado estelar após uma interação complexa com um par de buracos negros.

Segundo Kyle Kremer, professor assistente do Departamento de Astronomia e Astrofísica da Universidade da Califórnia, em San Diego, “Quando uma estrela encontra um buraco negro binário, a dinâmica complexa dessa interação pode resultar em um lançamento da estrela para fora do aglomerado globular.”

A investigação da CWISE envolveu a colaboração de voluntários, profissionais e estudantes, ressaltando a importância do trabalho em equipe. A análise revelou que a CWISE tem uma composição química única, com níveis baixos de ferro e metais, o que sugere que o objeto pode ser muito antigo, possivelmente das primeiras gerações de estrelas na Via Láctea.

Velocidade e massa impressionantes; mais informações sobre a descoberta

A descoberta da CWISE tem implicações significativas para a compreensão da dinâmica estelar e dos processos que ocorrem no universo.

A velocidade e a massa do objeto desafiam as teorias existentes sobre a formação e a evolução das estrelas e galáxias. A possibilidade de o objeto escapar da Via Láctea oferece novas perspectivas sobre a movimentação e o destino de grandes corpos celestes fora de nossa galáxia.

O estudo da composição química da CWISE oferece insights sobre a história antiga da Via Láctea e a formação das primeiras estrelas. A descoberta destaca a importância da colaboração internacional e multidisciplinar em pesquisas astronômicas, evidenciando o papel vital dos observatórios e instituições acadêmicas na exploração do universo.

Você também pode gostar:

Próximos passos na pesquisa da CWISE: o que esperar da exploração?

A pesquisa sobre a CWISE está longe de terminar. Os cientistas continuarão a monitorar o objeto e a analisar suas características para entender melhor sua origem e seu comportamento.

Estudos futuros poderão revelar mais sobre o papel da CWISE na evolução galáctica e sua influência potencial em outras áreas da astronomia.

O avanço na tecnologia de observação e análise desempenha um papel fundamental na exploração desses fenômenos cósmicos. As ferramentas e técnicas desenvolvidas pelos pesquisadores permitem uma visão mais detalhada e precisa do universo, ampliando nosso conhecimento sobre as forças e os eventos que moldam o cosmos.

CWISE: a descoberta que revoluciona a Astronomia e expande os horizontes da pesquisa espacial

A descoberta do objeto massivo CWISE pela NASA é um marco significativo na astronomia moderna. Com uma massa estimada em 27 mil vezes maior que a Terra e uma velocidade de deslocamento impressionante, o objeto oferece uma nova visão sobre os mistérios do espaço.

A colaboração entre cientistas e a utilização de tecnologias avançadas continuam a revelar segredos do universo, solidificando a importância da pesquisa espacial para a compreensão do cosmos.

Enquanto aguardamos os próximos desenvolvimentos, a CWISE continua a fascinar a comunidade científica e a expandir os horizontes da exploração astronômica.

Assista: