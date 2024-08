Carros ELÉTRICOS e HÍBRIDOS: quais foram os mais vendidos em Agosto no Brasil? Veja a lista

O mercado de veículos elétricos e híbridos no Brasil registrou um desempenho estável na primeira quinzena de agosto.

Durante o período, foram comercializadas 7.106 unidades, um número muito próximo das 7.160 unidades vendidas no mesmo período do mês anterior.

No acumulado do ano, o setor de veículos eletrificados já contabiliza 101.732 unidades emplacadas, sinalizando um crescimento consistente, apesar das variações nas vendas de diferentes tipos de veículos eletrificados.

No segmento de veículos elétricos a bateria (BEV), o mercado apresentou um crescimento notável de 13% em relação a julho, com a venda de 2.376 unidades na primeira quinzena de agosto. Este aumento destaca a crescente aceitação dos carros totalmente elétricos no Brasil.

BEVs crescem, mas PHEVs mantêm liderança apesar de desafios

Até agora, em 2024, foram comercializadas 38.259 unidades de BEVs, representando 33,44% das vendas de veículos eletrificados neste mês. Essa tendência de crescimento reflete o interesse cada vez maior dos consumidores por soluções de mobilidade sustentável e com menor impacto ambiental.

Por outro lado, os veículos híbridos plug-in (PHEV) enfrentaram um cenário desafiador, com uma queda de 10,55% nas vendas, totalizando 2.702 unidades.

Mesmo com essa redução, os PHEVs continuam a ser a tecnologia mais vendida na quinzena, com uma participação significativa de 38,02% no mercado de eletrificados.

Flexibilidade e autonomia garantem liderança nos eletrificados

Essa posição de destaque se deve, em grande parte, à flexibilidade oferecida pelos PHEVs, que combinam o motor elétrico com o motor a combustão, proporcionando maior autonomia e adaptabilidade às diversas condições de uso.

Os veículos híbridos convencionais (HEV) e os micro-híbridos (MHEV) também tiveram desempenhos notáveis. Os HEVs registraram 1.522 unidades vendidas, o que corresponde a 21,42% das vendas de veículos eletrificados na quinzena.

Já os MHEVs, com 506 unidades comercializadas, representaram 7,12% do mercado, consolidando-se como uma opção intermediária entre os veículos totalmente a combustão e os totalmente elétricos.

Batalha dos híbridos: GWM Haval H6 e BYD Song Plus disputam liderança no mercado em Agosto

Analisando os modelos específicos, no segmento de híbridos, o GWM Haval H6 liderou as vendas na primeira quinzena de agosto, com 1.089 unidades comercializadas.

Logo em seguida, o BYD Song Plus, com 1.069 unidades, ficou na segunda posição, demonstrando a intensa competição entre os dois modelos. O Toyota Corolla Cross Hybrid, com 601 unidades vendidas, completou o pódio dos híbridos mais vendidos, mostrando a força da marca japonesa no mercado.

Entre os outros modelos híbridos, o Volvo XC60 destacou-se em quarto lugar, com 205 unidades vendidas, mantendo-se à frente do novato BYD King, que emplacou 175 unidades e ocupou a quinta posição. O Toyota Corolla Hybrid, com 174 unidades, ficou logo atrás, seguido pela Ford Maverick Hybrid, que garantiu a sétima posição com 121 unidades vendidas.

BYD Dolphin Mini domina o mercado elétrico em Agosto, deixando rivais para trás

O ranking dos híbridos mais vendidos foi completado pelos modelos Toyota RAV4 (91 unidades), Honda Civic (86 unidades) e Tiggo 8 (77 unidades), que continuam a atrair um público fiel no mercado brasileiro.

No segmento de veículos totalmente elétricos, o BYD Dolphin Mini foi o grande destaque, liderando o ranking com 996 unidades vendidas, mais que o dobro do volume registrado pelo seu “irmão”, o BYD Dolphin, que ficou na segunda posição com 474 unidades.

O Volvo EX30, com 236 unidades, garantiu o terceiro lugar, superando o GWM Ora 03, que ficou em quarto lugar com 194 unidades vendidas.

BYD Seal e Yuan Plus, brilham com vendas sólidas

Outros modelos elétricos que se destacaram foram o BYD Seal, com 84 unidades vendidas, ocupando a quinta posição, e o BYD Yuan Plus, com 64 unidades, que ficou em sexto lugar.

O Volvo C40, com 57 unidades vendidas, garantiu o sétimo lugar, seguido pelo JAC E-JS1, que manteve um desempenho consistente ao longo dos últimos meses, com 42 unidades vendidas.

Ford Mustang Mach-E e Renault Megane E-Tech, fecham o top 10 dos elétricos: diversificação em alta!

As últimas posições do top 10 de veículos elétricos foram ocupadas por modelos que têm ganhado espaço no mercado brasileiro, como o Ford Mustang Mach-E e o Renault Megane E-Tech, ambos empatados com 28 unidades emplacadas.

Esses modelos refletem a diversificação do mercado de veículos eletrificados no Brasil, que continua a crescer e a se adaptar às demandas dos consumidores por alternativas de mobilidade mais sustentáveis e eficientes.

Estabilidade no mercado de veículos eletrificados, reflete crescimento sustentável e interesse dos consumidores

Essa estabilidade no mercado de veículos eletrificados no Brasil evidencia uma mudança gradual, porém significativa, no comportamento dos consumidores e nas ofertas das montadoras.

Com mais opções de modelos híbridos e elétricos disponíveis, os brasileiros têm demonstrado um interesse crescente por veículos que oferecem economia, sustentabilidade e inovação tecnológica, fatores que devem continuar impulsionando o mercado nos próximos meses.

