Critérios ATUALIZADOS! Só vai receber o Bolsa Família quem cumprir com ESTES requisitos

Bolsa Família atualiza critérios e só pagará para quem cumprir novas exigências. Confira o que mudou e quem ainda pode receber o benefício.

O Bolsa Família, principal programa de transferência de renda do país, passou por atualizações importantes nos critérios de elegibilidade. Com essas mudanças, apenas as famílias que se enquadrarem nos novos requisitos poderão continuar recebendo o benefício.

Isso significa que, para continuar recebendo o Bolsa Família, os beneficiários precisam atender a exigências mais específicas e manter os dados sempre atualizados no Cadastro Único (CadÚnico).

Se você já recebe o Bolsa Família ou pretende solicitar o benefício, é fundamental entender como essas novas regras impactam a sua situação. Ficar por dentro das exigências evita problemas com o pagamento e garante que sua família continue sendo beneficiada sem interrupções.

Requisitos atualizados do Bolsa Família definem quem continua recebendo o benefício. Entenda as novas regras e veja como garantir o pagamento. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quais são os requisitos atualizados para receber o Bolsa Família?

Para garantir o recebimento do Bolsa Família, os beneficiários devem cumprir uma série de requisitos que foram atualizados. Confira os principais critérios:

Renda per capita familiar de até R$ 218.

Atualização constante dos dados no CadÚnico.

Frequência escolar mínima de 85% para crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos e de 75% para jovens de 16 e 17 anos.

Vacinação em dia de todas as crianças da família, conforme o calendário nacional de imunização.

Acompanhamento regular de saúde, incluindo pré-natal para gestantes e monitoramento do desenvolvimento infantil.

Esses critérios são verificados de forma contínua, e qualquer inconsistência pode levar à suspensão do benefício.

Portanto, é importante estar atento a cada um desses pontos para garantir que o auxílio continue sendo pago.

Como funciona o calendário de pagamento do Bolsa Família?

O pagamento do Bolsa Família segue um cronograma específico, baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Em agosto de 2024, os pagamentos ocorrem nas seguintes datas:

NIS final 1: 19 de agosto

19 de agosto NIS final 2: 20 de agosto

20 de agosto NIS final 3: 21 de agosto

21 de agosto NIS final 4: 22 de agosto

22 de agosto NIS final 5: 23 de agosto

23 de agosto NIS final 6: 26 de agosto

26 de agosto NIS final 7: 27 de agosto

27 de agosto NIS final 8: 28 de agosto

28 de agosto NIS final 9: 29 de agosto

29 de agosto NIS final 0: 30 de agosto

Além do valor base de R$ 600, muitos beneficiários também têm acesso a valores complementares, como o Benefício Primeira Infância, que paga R$ 150 por criança de até sete anos.

Outros benefícios disponíveis para quem recebe o Bolsa Família

Além do valor fixo do Bolsa Família, outros auxílios podem ser acumulados, ampliando a renda das famílias beneficiárias. Veja quais são:

Benefício de Renda de Cidadania: R$ 142 por membro familiar.

Benefício Complementar: Garante o valor de R$ 600 para famílias cujo total de benefícios não atinja esse valor.

Benefício Primeira Infância: R$ 150 para cada criança de 0 a 7 anos.

Benefício Variável Familiar: R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos.

Benefício Nutriz: R$ 50 para membros com até sete meses de idade.

Benefício Extraordinário de Transição: Mantém o valor recebido no Auxílio Brasil até maio de 2025.

O que fazer para não perder o benefício?

Para evitar a perda do Bolsa Família, é importante seguir algumas orientações:

Mantenha o CadÚnico atualizado: Verifique regularmente se as informações da sua família estão corretas e atualizadas no sistema.

Cumpra as exigências de frequência escolar e vacinação: Essas condições são fundamentais para continuar recebendo o benefício.

Fique atento ao calendário de pagamentos: Planeje-se para sacar o benefício dentro das datas estipuladas.

Seguindo essas dicas, você garante que sua família continue recebendo o Bolsa Família sem problemas.

