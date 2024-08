URGENTE: R$ 500 a mais no Bolsa Família! Veja como e quando vai ser pago

O Bolsa Família, relançado pelo Governo Federal em 2023, continua a ser uma das principais ferramentas de apoio às famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade.

Com um valor mínimo mensal garantido de R$ 600, o Bolsa Família foi ampliado para incluir benefícios extras que podem elevar substancialmente o valor recebido por determinados grupos.

Essas melhorias visam atender às necessidades específicas de diferentes perfis de beneficiários, permitindo que o valor mensal possa chegar a até R$ 1.200.

A estratégia do governo com esses adicionais é proporcionar um suporte mais abrangente e eficaz, adaptando o programa às realidades diversas das famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade.

Os adicionais são liberados conforme critérios definidos, permitindo que famílias que se enquadrem nos requisitos recebam valores superiores ao benefício padrão. Para que esses adicionais sejam liberados, é crucial que as famílias mantenham o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado e regularizado.

A regularização do cadastro é um procedimento essencial que deve ser realizado em uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). De acordo com especialistas, como Lila Cunha, do portal FDR, a atualização do CadÚnico deve ser feita a cada dois anos para garantir a continuidade dos benefícios e o acesso aos adicionais.

A atualização do cadastro é essencial para receber valores extras do Bolsa Família. Os adicionais são pagos junto com o benefício regular e creditados na conta do Caixa Tem. Para acessá-los, os beneficiários devem baixar o aplicativo, que permite acompanhar depósitos, fazer transferências e utilizar o saldo de forma prática.

Benefícios adicionais do Bolsa Família

O Bolsa Família oferece uma série de benefícios extras, que variam conforme a composição familiar e as necessidades dos beneficiários. Conheça os principais programas adicionais:

Benefício de Renda de Cidadania: Esse benefício acrescenta R$ 142 por membro da família. É uma ajuda significativa para famílias numerosas, garantindo que todos os integrantes tenham acesso ao básico para uma vida digna. Benefício Complementar: Este benefício é destinado às famílias cujo total de benefícios recebidos não atinge o valor de R$ 600. Ele funciona como uma complementação, garantindo que nenhuma família receba menos do que o valor mínimo estipulado pelo programa. Benefício Primeira Infância: Visando atender às necessidades das crianças em fase crucial de desenvolvimento, o programa libera R$ 150 mensais para cada criança de zero a sete anos. Esse valor extra é fundamental para cobrir gastos com alimentação, educação e cuidados básicos. Benefício Variável Familiar: Pensando nas gestantes e nos jovens, o Bolsa Família oferece um adicional de R$ 50 por mês para gestantes e para jovens entre 7 e 18 anos. Esse benefício busca apoiar o desenvolvimento saudável e a educação dos jovens, além de proporcionar suporte durante a gestação. Benefício Variável Familiar Nutriz: Para as famílias com bebês de até sete meses, o programa oferece um adicional de R$ 50 por integrante nessa faixa etária. Este benefício é essencial para garantir uma nutrição adequada e os cuidados iniciais necessários para o desenvolvimento do bebê. Benefício Extraordinário de Transição: Disponível até maio de 2025, este benefício garante que nenhum beneficiário do Bolsa Família receba um valor inferior ao que era concedido pelo programa Auxílio Brasil. É uma medida temporária, mas de grande importância para garantir a estabilidade financeira das famílias durante o período de transição entre os programas.

Como garantir o recebimento dos adicionais

Para que as famílias possam usufruir desses benefícios adicionais, é essencial seguir alguns passos básicos. O primeiro deles é garantir que o cadastro no CadÚnico esteja atualizado. Além disso, é necessário observar os critérios específicos de cada benefício extra e verificar se a família se enquadra nesses requisitos.

É importante ressaltar que o pagamento dos benefícios extras é feito juntamente com o benefício principal do Bolsa Família, o que facilita o acesso aos valores. Os beneficiários devem ficar atentos ao calendário de pagamento e utilizar o aplicativo Caixa Tem para acompanhar os depósitos e gerenciar o uso do saldo.

O Bolsa Família, ao incorporar esses benefícios extras, reforça seu papel como um programa essencial de transferência de renda para as famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade. Com as mudanças e os adicionais oferecidos, o programa se adapta às diferentes realidades das famílias, proporcionando um suporte mais abrangente e eficaz.

Manter o cadastro atualizado e seguir as orientações do CRAS são passos fundamentais para garantir o recebimento dos valores extras. Dessa forma, as famílias podem aumentar sua renda mensal e garantir melhores condições de vida.

Com a continuidade do Bolsa Família e a inclusão desses adicionais, o Governo Federal reafirma seu compromisso com a redução da pobreza e a promoção da justiça social. O acompanhamento das regras e a adesão aos procedimentos recomendados são essenciais para que os beneficiários possam aproveitar ao máximo o programa e assegurar uma renda estável e adequada para suas necessidades.

