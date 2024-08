O WhatsApp vai BLOQUEAR mensagens de desconhecidos! Você precisa saber

O WhatsApp está prestes a introduzir uma nova funcionalidade voltada para combater mensagens indesejadas e proteger os usuários contra spam e possíveis golpes.

O WhatsApp está prestes a lançar uma funcionalidade inovadora para melhorar a segurança e a privacidade dos seus usuários. Este novo recurso, que está atualmente em fase de desenvolvimento para o WhatsApp Beta no Android, visa combater o problema crescente das mensagens indesejadas e proteger os usuários contra spam e golpes.

Com o objetivo de oferecer uma comunicação mais segura, a atualização permitirá que o aplicativo bloqueie automaticamente mensagens de contatos desconhecidos que excedam um volume específico.

A função está programada para ser implementada na versão 2.24.17.24 do beta, com previsão de lançamento para o público em geral em breve. Este avanço reflete o compromisso contínuo do WhatsApp em adaptar-se às necessidades de um ambiente digital cada vez mais complexo e ameaçador.

O recurso, que está em fase de desenvolvimento para o WhatsApp Beta para Android, promete trazer mais segurança e privacidade para a comunicação no aplicativo.(Foto: www.hardware.com.br/ Noticiadamanha.com.br).

Como funciona o novo recurso?

O novo recurso será responsável por bloquear automaticamente mensagens enviadas por contatos desconhecidos que superem um determinado volume. Assim que ativado, o WhatsApp começará a impedir que números não salvos enviem um grande número de mensagens para os usuários.

Essa funcionalidade visa reduzir a exposição a spam e proteger contra tentativas de phishing. O bloqueio automático tem como objetivo melhorar a experiência dos usuários, tornando o aplicativo mais seguro e menos suscetível a abusos.

Como ativar o novo recurso no aplicativo de mensagens?

Para ativar o novo recurso, os usuários precisarão acessar as configurações do aplicativo e ir até a seção de “Privacidade”. Dentro das configurações avançadas, haverá uma opção intitulada “Bloquear mensagens de contas desconhecidas”.

Segundo a descrição do recurso, traduzida do inglês, o WhatsApp bloqueará mensagens provenientes de contas desconhecidas se estas ultrapassarem um certo limite de volume.

Essa medida visa proteger as contas dos usuários e aprimorar o desempenho geral do dispositivo ao reduzir a quantidade de mensagens indesejadas.

Outras medidas de segurança; confira agora

Além do novo recurso de bloqueio, o WhatsApp já oferece outras funcionalidades de proteção. Entre elas, estão a proteção do endereço IP e a opção de desativar a pré-visualização de links.

Estas ferramentas são projetadas para garantir que terceiros não tenham acesso à localização do dispositivo e para proteger contra ameaças adicionais.

As funcionalidades de proteção contra mensagens maliciosas, que utilizam algoritmos para detectar comportamentos suspeitos e identificar mensagens em massa, continuam ativas.

Cofira também:

Retorno esperado com a implementação da nova funcionalidade de bloqueio de mensagens no WhatsApp

Com a implementação desta nova funcionalidade, o WhatsApp reforça seu compromisso com a segurança dos usuários, oferecendo uma solução prática para problemas recorrentes como o spam e os golpes digitais.

A camada extra de proteção ajudará a filtrar comunicações indesejadas e minimizar a sobrecarga de mensagens não solicitadas, melhorando significativamente a experiência do usuário.

A atualização para dispositivos Android está em testes e será lançada em breve. A nova funcionalidade visa melhorar a segurança e a eficiência do aplicativo, reduzindo mensagens incômodas e aprimorando a usabilidade. Esta medida reforça o compromisso contínuo do WhatsApp com a privacidade e a proteção dos usuários.

Assista: